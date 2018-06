Migranti - la nave cargo Maersk attracca al porto di Pozzallo : Migranti, la nave cargo Maersk attracca al porto di Pozzallo Migranti, la nave cargo Maersk attracca al porto di Pozzallo Continua a leggere L'articolo Migranti, la nave cargo Maersk attracca al porto di Pozzallo proviene da NewsGo.

Sbarco Migranti da nave Maersk a Pozzallo - fermato scafista : fermato lo scafista che ha condotto la piccola imbarcazione con i 113 migranti giunto a Pozzallo a bordo della nave Cargo Alexander Maersk.

Migranti - ancora stallo per la nave Lifeline : alt della Germania : ... una soluzione del tutto inedita nella gestione degli sbarchi, che potrebbe segnare un precedente nella politica europea. E che il governo italiano già rivendica come un successo nel giorno in cui ...

Migranti - nave Lifeline : non entriamo in porto per colpa Germania - : "Siamo bloccati perché nessuno ci offre un rifugio. Molte persone hanno bisogno di cure mediche" twitta la Ong. E il portavoce attacca il ministro dell'Interno tedesco accusandolo di avere impedito ...

Migranti - Lifeline : ministro tedesco impedisce accordo per nave : Migranti, Lifeline: ministro tedesco impedisce accordo per nave Migranti, Lifeline: ministro tedesco impedisce accordo per nave Continua a leggere L'articolo Migranti, Lifeline: ministro tedesco impedisce accordo per nave proviene da NewsGo.

Migranti - nave a Malta ma Europa divisa Italia pronta a porre il veto sul piano Ue : Salvini aveva twittato: «La nave fuorilegge verrà finalmente sequestrata». Lifeline: «L'appoggio maltese è benvenuto ma bisogna che i Paesi dell'Ue accolgano questa gente». E intanto la Aquarius si dirige verso Marsiglia dopo il «no» della Valletta

Conte-Macron - il colloquio segreto sui Migranti che ha chiuso l’odissea della Lifeline La nave attracca a Malta : Novanta minuti di vertice dopo le telefonate con il premier maltese Muscat e la cancelliera tedesca Merkel

Conte-Macron - il colloquio segreto sui Migranti che ha chiuso l'odissea della Lifeline La nave attracca a Malta : Un'ora e mezzo di vertice, un colloquio riservato tra il premier Giuseppe Conte e il presidente francese, Emmanuel Macron, per - spiegano fonti parlamentari - «sbloccare la situazione sui migranti» . ...

Conte-Macron - il colloquio segreto sui Migranti che ha chiuso l’odissea della Lifeline La nave attracca a Malta : Novanta minuti di vertice dopo le telefonate con il premier maltese Muscat e la cancelliera tedesca Merkel

La nave Lifeline a Malta. Una quota di Migranti in Italia. Conte : 'Anche gli altri Paesi Ue li accolgano' : 'Ho appena sentito al telefono il presidente Muscat: la nave della Ong Lifeline attraccherà a Malta. Con il Presidente maltese abbiamo concordato che l'imbarcazione sarà sottoposta a indagine per ...

Lifeline attracca a Malta/ Conte - “Italia accoglie quota Migranti” : Salvini - “nave Ong sarà sequestrata” : Lifeline, nave Ong con a bordo 234 migranti verso Malta: Conte, "Italia accogliera quota rifugiati", Salvini attacca ancora "la nave sarà sequestrata, è fuorilegge"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Migranti : Lifeline - la nave che nessuno vuole : Lifeline vaga nel Mediterraneo con i porti d’Europa di fatto tutti chiusi alla nave della ong tedesca. “Siamo stati rifiutati da Germania, Olanda e Italia – ha detto il suo portavoce Axel Steier alla radio francese Rtl, secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano – e oggi chiederemo alla Francia di accoglierci”. Nemmeno in Francia però sembra esser diretta la Lifeline. Parigi avrebbe invece richiesto a Malta di ...

Lifeline - nave Ong con a bordo 234 Migranti - verso Malta/ Colloqui in corso fra Macron e Muscat : Lifeline, nave Ong con a bordo 234 migranti, verso Malta: Colloqui in corso fra il presidente francese, Emmanuel Macron, e il primo ministro maltese.

Migranti - Parigi : “Lifeline - possibile sbarco a Malta”. La Valletta : “Ancora nessuna decisione”. Nave Maersk attracca a Pozzallo : È vicino a una svolta il braccio di ferro fra gli Stati europei per l’accoglienza dei 234 Migranti a bordo della Lifeline, la Nave della ong tedesca bloccata da giovedì scorso al largo di Malta. In mattinata il portavoce del governo francese Benjamin Griveaux ha dichiarato che una “soluzione europea sembra emergere”: si tratterebbe di un “possibile sbarco a Malta“. La Valletta, però, non ha ancora preso una ...