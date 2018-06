Migranti | Italia pronta a bloccare conclusioni vertice UE

Migranti : Italia pronta a bloccare le conclusioni del vertice : Nell'Aula del Senato le comunicazioni del premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio Europeo del 29 e 29 giugno. L'emiciclo è al gran completo. L'Italia è pronta a bloccare le conclusioni sulla ...

Vaccini - separare i Migranti dai bambini italiani : è bufera a Domodossola : “Ritengo assurda la posizione del sindaco Pizzi, che forse sogna di ricreare in Italia situazioni da Apartheid. Il sindaco, forse per far parlare di sé, propone di creare spazi per i neri e per i bianchi. Vuole separare gli stranieri migranti dagli italiani. In un altro momento storico non avremmo dato peso alle sue parole deliranti, ma visto il clima che si respira nel Paese crediamo importante ricordare che anche un italiano potrebbe ...

Migranti - la Francia all’Italia : “Bisogna creare i centri chiusi” : Migranti, la Francia all’Italia: “Bisogna creare i centri chiusi” Migranti, la Francia all’Italia: “Bisogna creare i centri chiusi” Continua a leggere L'articolo Migranti, la Francia all’Italia: “Bisogna creare i centri chiusi” proviene da NewsGo.

Migranti : dietro lo scontro Italia-Francia ci sarebbe il petrolio della Libia : Matteo Salvini è tornato dal suo viaggio istituzionale in Libia con delle novità importanti. Il vicepremier aveva già annunciato dai suoi canali social l'importanza dell'apertura di un canale comunicativo con la Libia. Oggi, dal suo profilo Twitter ha parlato della visita ad un centro di accoglienza, e non solo. Crisi migratoria a parte, dietro il duro scontro tra Italia e Francia ci sarebbe, come fanno intendere alcuni quotidiani tra i quali ...

Migranti - la Francia all'Italia : 'Bisogna creare i centri chiusi' : La Francia torna a insistere sulla necessità di creare "centri chiusi" europei per l'esame della situazione dei Migranti: un sistema che, secondo Parigi, "migliorerà la solidarietà e la ripartizione ...

Migranti - perché è Angela Merkel il miglior alleato di Salvini e degli interessi italiani in Europa : Tutti i paesi Ue concordano nel rinnovare gli Accordi di Dublino anche se si dividono tra chi spinge per aumentare gli obblighi di solidarietà e chi rifiuta la ridistribuzione. L'Italia beneficerebbe ...

Migranti : Toninelli - Lifeline a Malta grande vittoria per Italia : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “La Lifeline sta entrando a Malta. è una grande vittoria per l’Italia che può diventare un vittoria per tutta l’Europa, ma solo se prevarrà la solidarietà sugli egoismi. Se accadrà, l’isola potrà essere ricordata come la Ventotene del nuovo secolo”. Lo scrive in un tweet il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. L'articolo Migranti: Toninelli, Lifeline a ...

Dagli insulti all’Italia alla linea dura. La trasformazione di Macron sui Migranti : Una parte dei migranti della nave di Lifeline, ancora al largo delle coste di Malta, sarà accolta dalla Francia. Ma il presidente Emmanuel Macron mette in guardia la Ong tedesca che «ha agito contro tutte le regole». E aggiunge: «Chiudere le rotte è la cosa più efficace e anche la più umana ». Raggiunge così implicitamente le posizioni di Matteo Sa...

Migranti : Toninelli - Lifeline a Malta grande vittoria per Italia : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “La Lifeline sta entrando a Malta. è una grande vittoria per l’Italia che può diventare un vittoria per tutta l’Europa, ma solo se prevarrà la solidarietà sugli egoismi. Se accadrà, l’isola potrà essere ricordata come la Ventotene del nuovo secolo”. Lo scrive in un tweet il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. L'articolo Migranti: Toninelli, Lifeline a ...

La ministra austriaca Kneissl : 'Migranti - pronti a rimandarli in Italia' : BOLZANO. «Per la prima volta non si mette più in dubbio la necessità di proteggere meglio le frontiere esterne della Ue e si discute di hotspot in Paesi terzi. Ormai l'urgenza di una soluzione è ...

Migranti : per 80% degli italiani sì accoglienza se lavorano gratis : Milano, 27 giu. , askanews, Otto italiani su 10 , 79%, sono favorevoli a far lavorare gratuitamente in attività di pubblica utilità gli immigrati in cambio dell'accoglienza, anche se per un periodo ...

Migranti - Giuseppe Conte alla Camera : “Italia farà la sua parte - sono in gioco i valori dell’Ue” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferisce alla Camera in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno e concentra la sua attenzione soprattutto sul tema dei Migranti: "Sulla migrazione sono in gioco i valori dell'Ue, l'Italia continuerà a fare la sua parte, da anni salviamo l'onore dell'Europa nel Mediterraneo".Continua a leggere

Migranti : Conte - in gioco valori Ue - Italia farà la sua parte : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Sulla migrazione sono in gioco i valori dell’Europa unita, e l’Italia – lo dico con orgoglio, da Presidente del Consiglio di un grande Paese fondatore dell’Ue – continuerà a fare la sua parte perché l’Europa sia all’altezza del suo compito”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via ...

Migranti : Conte - Italia può contribuire a rendere Consiglio Ue spartiacque : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – “L’Italia, con il suo apporto specie in tema di immigrazione, può contribuire a rendere questo appuntamento uno spartiacque, un punto di svolta e di cambiamento per l’Europa, in modo da contribuire a disegnare l’Europa che vogliamo e che intendiamo realizzare nel prossimo futuro”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera in vista del ...