Migranti | incontro segreto Conte-Macron sblocca caso Lifeline

Migranti - Macron conferma colloquio con Conte : 'Incontro proficuo' - : Il presidente francese sul faccia a faccia di ieri con il premier italiano: "Ci siamo confrontati su questioni di attualità. Il tema delle migrazioni riguarda tutti". Poi ha aggiunto: "È stato uno ...

Migranti : Macron - incontro ufficioso con Conte - scambio su immigrazione e area euro : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Con il premier Giuseppe Conte abbiamo avuto uno scambio privato ieri. Si è svolta questa discussione, dopo l’incontro di domenica e prima di quello di giovedì prossimo al Consiglio Ue sulle questioni legate ai Migranti e alla zona euro”. Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, nel corso di una visita al Vaticano con il Papa Francesco. “Teniamo molto a rispettare il ...

Incontro “segreto” Conte-Macron a Roma - colloquio sui Migranti : Un Incontro riservato per confrontarsi e consolidare un rapporto diretto tra Eliseo e Palazzo Chigi. Nel suo viaggio italiano, oltre a papa Francesco e ai vertici della comunità di Sant’Egidio, il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto anche un lungo faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte....

Roma - incontro tra Conte e Macron prima della visita in Vaticano. Al centro il tema Migranti : Alla vigilia della fine del braccio di ferro sulla Lifeline, in attracco a Malta, il premier Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron si sono incontrati a Roma, nella centralissima Casina Valadier al Pincio. Macron è infatti arrivato ieri nella Capitale in vista dell’incontro di oggi con Papa Francesco. I due, a quanto si apprende da fonti governative, avrebbero parlato a lungo, affrontando il tema migranti a pochi giorni ...

Migranti - Salvini partito per la Libia : incontro con Ashour per "imporre" la linea del Viminale : «Hotspots dell'accoglienza in Italia? Sarebbe problema per noi e per la Libia stessa perché i flussi della morte non verrebbero interrotti. Noi abbiamo proposto centri di accoglienza...

Migranti - Conte disponibile a incontro con Serraj : 'Ci rivediamo giovedì al Consiglio Europeo' la conclusione del tweet del premier Giuseppe Conte lascia trasparire un sorriso. É quello di chi è sicuro di tornare in Italia con in pugno un risultato ...

