Migranti | il premier maltese Muscat | Lifeline avrà il permesso di attraccare

Migranti - Conte alla Camera : “trattato Dublino va superato”/ Al Consiglio Ue il premier terrà la linea-Salvini : Migranti, Giuseppe Conte alla Camera: "il trattato di Dublino va superato". Il discorso al Parlamento in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: il premier terrà la linea-Salvini(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 12:14:00 GMT)

Il premier alla Camera alla vigilia del Consiglio Ue : «Migranti - ecco come supereremo Dublino» : Il Governo, «in Europa parla con una voce sola ferma e risoluta». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendo alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani a...

Migranti - Macron : “Colloquio proficuo con il premier Conte” : Migranti, Macron: “Colloquio proficuo con il premier Conte” Migranti, Macron: “Colloquio proficuo con il premier Conte” Continua a leggere L'articolo Migranti, Macron: “Colloquio proficuo con il premier Conte” proviene da NewsGo.

Il premier Conte annuncia : “Lifeline sbarcherà a Malta - ma i Migranti verranno distribuiti nei vari Paesi Ue” : La nave Lifeline sbarcherà a Malta. "Ho appena sentito al telefono il presidente Muscat: la nave della Ong Lifeline attraccherà a Malta. Con il Presidente maltese abbiamo concordato che l'imbarcazione sarà sottoposta a indagine per accertarne l'effettiva nazionalità e il rispetto delle regole del diritto internazionale da parte dell'equipaggio", ha dichiarato il premier Giuseppe Conte annunciando la decisione de La Valletta.Continua a leggere

Migranti - Salvini in Libia : “Hotspot nel sud del Paese”. Vicepremier di Tripoli : “Rifiutiamo categoricamente i campi” : Aveva anticipato la proposta via Twitter: “Hotspots dell’accoglienza in Italia? Sarebbe problema per noi e per la Libia stessa perché i flussi della morte non verrebbero interrotti. Noi abbiamo proposto centri di accoglienza posti ai confini a Sud della Libia per evitare che anche Tripoli diventi un imbuto, come Italia”. Poi l’ha ribadita durante l’incontro con il ministro dell’Interno Abdulsalam Ashour e durante la ...

PRE-VERTICE UE SU Migranti : OK PROPOSTA CONTE : Premier maltese Muscat : "Meglio delle aspettative" : MIGRANTi, vertice Ue: CONTE a Bruxelles. “PROPOSTA italiana nuova per superare regolamento Dublino”, dice il Premier. I 10 punti della bozza italiana, Macron "PROPOSTA coerente"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 00:30:00 GMT)

Migranti - stallo al mini vertice di Bruxelles. Il premier Conte : “Chi sbarca in Italia è in Europa” : Superare Dublino, rafforzare le frontiere esterne e gli accordi tra Ue e paesi terzi, creare centri di protezione internazionale nei paesi di transito. Ma soprattutto superare il criterio del Paese di primo arrivo affermando il principio che «chi sbarca in Italia, sbarca in Europa». Questa la proposta che l’Italia ha sottoposto ai 15 paesi europei ...

