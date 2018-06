Migranti | Fraccaro | non è operazione ‘salviniana’ ma di governo

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “L’immigrazione non è una‘salviniana’. Stiamo facendo tutto con un coordinamento encomiabile, c’è sintonia”. Lo assicura, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo. “Ricordo che Di Maio, occupandosi di Ong, fu accusato per primo di intolleranza – aggiunge – Quando ci occuperemo di reddito di cittadinanza ci diranno che siamo schiacciati a sinistra”.Per, “chiudendo i porti non risolviamo il problema, ma è un primo passo per affrontare la questione in Unione europea, come sta avvenendo”. L'articolo, non è‘salviniana’ ma diMeteo Web.