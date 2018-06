Migranti : Conte ritwitta ‘vittoria’ Toninelli su Lifeline : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ritwitta il post del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli sulla vicenda Lifeline. La ong battente bandiera tedesca “sta entrando a Malta – si legge nel tweet – è una grande vittoria per l’Italia che può diventare un vittoria per tutta l’Europa, ma solo se prevarrà la solidarietà sugli egoismi. Se accadrà, ...

Migranti - Laura Boldrini contro Giuseppe Conte e Matteo Salvini : “Volete sovvertire il codice del mare con le minacce” : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini attacca il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei Migranti: "State mandando un messaggio chiaro a tutti i natanti: se non volete rimanere per giorni bloccati coi naufraghi a bordo, tirate dritto, ignorateli per non avere problemi. Conte sta prendendo parte a una strategia che ha l’obiettivo di sovvertire l’antico codice del mare".Continua a leggere

Migranti - Conte : “L’obbligo di salvataggio non può essere per conto di tutti” : “Bisogna scindere il piano dell’individuazione del porto sicuro di sbarco dal piano di individuazione dello Stato competente a esaminare le richieste di asilo, l’obbligo di salvataggio non può diventare obbligo di processare domande per conto di tutti”. Così il premier Giuseppe Conte parlando ai deputati della Camera in vista del vertice europeo. L'articolo Migranti, Conte: “L’obbligo di salvataggio non può ...

Migranti - Conte : "Dobbiamo disegnare l'Europa che vogliamo" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riferito questa mattina alla Camera dei Deputati in vista del Consiglio Europeo in programma domani e dopodomani a Bruxelles, finalizzato a trovare un accordo sulla gestione dei flussi migratori dopo il superamento del regolamento di Dublino.Conte ha illustrato ai deputati la proposta italiana - quella già presentata durante il vertice informale UE di due giorni fa che il governo italiano "in ...

Migranti - Conte avverte l'Europa : "Superare l'accordo di Dublino" : Alla vigilia del Consiglio europeo (in programma domani e venerdì) il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla alla Camera dei deputati. "C"è bisogno di un"Europa più giusta e più equa e sull"immigrazione sono in gioco i valori dell"Europa unita". Il premier ha assicurato che sul fronte dell"immigrazione l"Italia continuerà a fare la sua parte". Ed ha aggiunto, parlando dei soccorsi in mare compiuti dai nostri militari e dalla Guardia ...

