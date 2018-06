Migranti | bimbi separati dai genitori | giudice Usa ordina il ricongiungimento con le

'Vaccinare in stanze separate i bimbi dei Migranti - portano malattie'. Bufera sul sindaco di Domodossola : Una posizione 'assurda' per la Regione Piemonte che accusa il sindaco di voler 'ricreare in Italia situazioni da apartheid'. Accade a Domodossola dove è Bufera per le parole del primo cittadino. ' I ...

"Dai Migranti rischio contagio - vaccinare i bimbi in stanze diverse" : "I bambini non vengano vaccinati nella stessa stanza dei richiedenti asilo". A lanciare l'allarme è stato il sindaco di centrodestra di Domodossola, Lucio Pizzi, preoccupato che i più piccoli possano essere contagiati dai migranti al momento delle vaccinazioni. Così ha preso carta e penna e ha scritto all'Asl proponendo di predisporre stanze diverse per bimbi ed extracomunitari. Una proposta che, però, ha sollevato un acceso dibattito scatenando

Migranti Usa - 700mila in carcere per anni in attesa di espulsione. I 2300 bimbi separati dalle famiglie? Sparpagliati in 17 Stati : Confusione. Mancanza di direttive certe. Rischi di nuove azioni legali. La questione Migranti negli Stati Uniti sta diventando un problema di difficilissima gestione per l'amministrazione Usa. L'ordine esecutivo emesso da Donald Trump mercoledì scorso ha forse disinnescato parte delle polemiche, ma non ha fatto quasi nulla per risolvere la crisi dei Migranti. Fonti della Casa Bianca descrivono un presidente al tempo stesso confuso e sprezzante.

A New York nel centro segreto del governo tra i bimbi strappati ai genitori Migranti : Sono passate da poco le cinque del pomeriggio, sul tratto meno nobile di Park Avenue che attraversa East Harlem, quando la porta laterale dei Cayuga Centers si apre. Esce un gruppo di sei bambini, tutti col volto coperto da una kefiah bianca e rosa, accompagnati da una signora che nasconde la faccia calandoci sopra la visiera di un cappellino da ba...

Melania Trump visita il centro per i bimbi Migranti separati dai genitori : «Come posso aiutarvi?» : Melania Trump è volata in Texas per visitare la struttura che ospita i bambini separati dai genitori dopo essere entrati illegalmente negli Stati Uniti. LEGGI ANCHE: Trump ci...

George e Amal Clooney donano 100.000 dollari per i bimbi Migranti : In attesa di un suo sempre più probabile futuro politico, George Clooney ha messo mano al portafoglio per dire basta alla politica di Donald Trump contro i migranti.George ed Amal hanno infatti donato 100.000 dollari alla 'Young Center for Immigrant Children's Rights', associazione che lotta per i diritti dei bambini degli immigrati. Nell'ultima settimana hanno fatto clamore le immagini dei piccoli separati dai propri genitori e tenuti