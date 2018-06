Migranti | assessore di Bologna minacciato su Fb con proiettile

Bologna - minacce di morte su Facebook all'assessore pro Migranti : La foto di un proiettile e le parole: "E' già in canna, basta premere il grilletto". Il commento al post dedicato ai funerali di Soumaila Sacko, sindacalista ucciso in Calabria

Migranti - al centro di via Corelli di Milano l’inclusione passa per la musica. L’assessore : “Non fermiamoci qui” : “Tu sei l’uomo che è riuscito a cambiare le rotte degli aerei che passavano sulle case di Milano Due”, dice Ennio (Doris) al Silvio Berlusconi del film Loro 2. Gli aerei in partenza da Linate passano invece sopra il centro di accoglienza di Via Corelli 176, periferia est di Milano. Disturbano, ma solo per un attimo, la musica che esce dal piano di Manuel Magrini. Mentre gli ospiti della struttura gestita dalla Croce Rossa sentono, probabilmente ...