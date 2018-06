Migranti | anche Roma aderisce a #solidarietà europea

LIFELINE ATTRACCA A MALTA/ Decisivo summit segreto Macron-Conte? Alcuni Migranti anche a Francia e Portogallo : LIFELINE, nave Ong con a bordo 234 migranti verso MALTA: Conte, "Italia accogliera quota rifugiati", Salvini attacca ancora "la nave sarà sequestrata, è fuorilegge"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 19:11:00 GMT)

La nave Lifeline a Malta. Una quota di Migranti in Italia. Conte : 'Anche gli altri Paesi Ue li accolgano' : 'Ho appena sentito al telefono il presidente Muscat: la nave della Ong Lifeline attraccherà a Malta. Con il Presidente maltese abbiamo concordato che l'imbarcazione sarà sottoposta a indagine per ...

Lifeline - da Malta ok allo sbarco"Ma Migranti divisi tra paesi Ue" Conte : "Una quota anche in Italia" : "L'Italia farà la sua parte e accoglierà una quota dei migranti che sono a bordo della Lifeline, con l'auspicio che anche gli altri paesi europei facciano lo stesso come in parte già preannunciato Segui su affaritaliani.it

Non solo i Migranti : anche la riforma dell'Eurozona targata Merkel-Macron spacca l'Ue : Rischia di infrangersi contro il muro anche l'altro grande pilastro del "patto" di Meseberg stipulato da Angela Merkel ed Emmanuel Macron. Quello che ormai era chiaro da diversi giorni è stato formalizzato dal presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno nella lettera che ha inviato al presidente del Consiglio Ue Donald Tusk in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: "I governi sono divisi sulla condivisione dei rischi e sull'esposizione dei ...

Migranti : dopo la Francia - anche la Spagna schiaffeggia l’Italia : ‘Egoisti e antieuropei’ : Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez si è allineato al “collega” francese Emmanuel Macron secondo il cui giudizio non è in atto alcuna emergenza migratoria [VIDEO] e ha criticato l’Italia per la nuova linea politica assunta dal governo sulla questione profughi. Secondo Sanchez, il nostro Paese si sta dimostrando “egoista e antieuropeo”. Sanchez: “In Italia egoismo nazionale, ma la Ue non ha fornito abbastanza solidarieta'” Le dichiarazioni ...

VERTICE UE/ Nessuna intesa sui Migranti - anche la Germania si divide : Il VERTICE di Bruxelles sulle politiche migratorie si è chiuso senza un accordo. Ma è un nulla di fatto che accelera la crisi dell'Unione Europea. E perfino della Germania. Abate FARIA(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 06:02:00 GMT)SCENARIO/ Germania e Italia, piani e calcoli per la fine dell'euro, int. a M. D'AntoniVERTICE UE/ migranti, l'eutanasia dell'Europa franco-tedesca, di G. Sapelli

Pre-vertice Ue su Migranti : ok proposta Conte/ Bruxelles - no strappi : Sanchez-Merkel “punti unione con Italia” : migranti, vertice Ue: Conte a Bruxelles. “proposta italiana nuova per superare regolamento Dublino”, dice il premier. I 10 punti della bozza italiana, Macron "proposta coerente"(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 23:22:00 GMT)

Migranti - Sanchez : soluzione costruttiva : 15.32 "Il nostro atteggiamento è costruttivo per una soluzione,rivendicando i valori Ue coma la solidarietà e diritti umani" Il premier spagnolo Sanchez così in entrata al summit di Bruxelles che sottolinea la "sintonia con la Francia". "La proposta dei centri di sbarco su suolo europeo nei paesi di primo arrivo è un punto di partenza" confermando il progetto concordato con il francese Macron

Migranti - anche i Socialisti europei hanno perso i valori universali : Mentre l’imminente summit sulle migrazioni rischia di aprirsi con il rischio di una frantumazione dell’area Schengen, i leader Socialisti europei si sono dati appuntamento ad Amsterdam a inizio settimana per fare il punto sulla situazione dei Migranti. Oltre ai segretari dei partiti Socialisti di Belgio, Danimarca e Austria, i laburisti olandesi e il Pd si sono incontrati a inizio settimana per cercare una via d’uscita ...