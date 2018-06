Microsoft retail | nuova tecnologia per l’eliminazione di cassieri e linee di pagamento

surface-phone

: Dopo #amazon anche #microsoft pensa ad un supermercato senza cassa. È questo il futuro del #retail?… - Alfacod : Dopo #amazon anche #microsoft pensa ad un supermercato senza cassa. È questo il futuro del #retail?… - ITespressoIT : Microsoft starebbe per sfidare Amazon sul retail - - rosatoeu : Microsoft starebbe per sfidare Amazon sul retail. -

(Di mercoledì 27 giugno 2018)starebbe per nascere, grazie ad un sistema automatizzato, composto da telecamere e sensori, che eliminerebbedidai negozi al dettaglio. Il tutto al fine di sfidare Amazon Go, il neonato negozio automatizzato di alimentari, implementato dal Gigante delle vendite. Amazon Go, infatti, rappresenta il primo negozio automatizzato, aperto al pubblico, a Seattle. E prossimamente in apertura a Chicago e San Francisco. Amazon Go, precipuamente, è un negozio di generi alimentari, altamente automatizzato, dove i clienti scansionano i loro smartphone su un tornello per entrare e, successivamente, telecamere e sensori identificano ciò che i clienti stessi rimuovono dagli scaffali. Terminati gli acquisti, quindi, i clienti lasciano semplicemente il negozio e Amazon carica le proprie carte di credito in archivio. Il Colosso di Redmond starebbe, dunque, ...