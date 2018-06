Micro stratagemmi quotidiani per stare meglio

dilei

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Si parla tanto di benessere e di come possiamo modificare i nostri comportamenti per, mantenerci in forma, rimanere belle. A volte basta modificare piccole abitudini quotidiane per ottenere grandi risultati. Certo, ci vuole un pizzico di flessibilità per scardinare routine che si sono cristallizzate negli anni: uno sforzo minimo, che però sarà ben ripagato in termini di salute e cura di noi stesse. Possiamo partire fin dal mattino, lavandoci i denti in modo diverso dal solito: invece di applicare subito il dentifricio sullo spazzolino, partiamo da un pre-lavaggio “a secco”: secondo uno studio della “American Dental Association” questa pratica riduce del 63% la placca e del 55% il sanguinamento delle gengive. Anche a colazione, accanto alla scelta di alimenti sani, aggiungi un accorgimento salutista al tuo tè: non togliere la bustina prima di cinque ...