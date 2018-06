Meteo & Clima | al CETEMPS la prima laurea magistrale in Scienza e tecnologia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 giugno 2018)(Centro di Eccellenza Tecniche di Telerilevamento e Modellistica Numerica per la Previsione di EventiSeveri) ha annunciato l’accreditamento ufficiale, da parte del MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca), dellainterateneo e internazionale in Italia dedicata esclusivamente alladell’atmosfera (LMAST,in Atmospheric Science and Technology). LaLMAST è un corso di studi nato dalla collaborazione tra l’Università dell’Aquila e la Sapienza Università di Roma, collaborazione di cuiè uno dei perni scientifici e tecnologici. L’iniziativa del corso di studiLMAST emerge dalla considerazione che le problematiche delladell’atmosfera, di cui larologia e ilsono parte fondante, sono di grande interesse e, purtroppo, di estrema attualità nel nostro paese, ...