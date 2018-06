Meteo | arriva Caronte | temporali | piccoli tornado e temperature su di 15 gradi

Meteo - finalmente estate : quando arriva il caldo (quello vero e afoso) : Nel luglio del 2017 infuocò l’Italia per tantissimi giorni. E anche quest'anno "Caronte" torna a infiammare l’Italia, ma...

Allerta Meteo - ultime ore di maltempo al Sud : arriva il picco del freddo anomalo - attenzione a grandine e tornado : 1/18 ...

“Arriva Caronte”. Meteo : temperature infernali - poi la ‘sorpresa’ : Dimenticato ormai dal luglio 2017 – quando infuocò l’Italia per tantissimi giorni – anche quest’anno ‘Caronte’ torna a infiammare l’Italia, ma non per molto. Nel weekend di sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, l’alta pressione africana conquisterà il nostro Paese, portando due giornate soleggiate e molto calde, fanno sapere gli esperto del sito ‘iLMeteo.it’. Le temperature saliranno vertiginosamente ...

Meteo : l'estate si fa attendere - ma tra poco arriva il caldo : Tarda ad arrivare l'estate 2018: le correnti fresche che hanno la scorsa settimana hanno portato il maltempo sull'Italia continueranno a lambire la nostra penisola anche nei prossimi giorni, ma con effetti...

3 scienziati al bar - su Focus arriva la pop-science applicata alla Meteorologia : La pop-science, genere che cerca di presentare la scienza ad un pubblico di non esperti, unendo esperimenti ed intrattenimento, debutta su Focus. 3 scienziati al bar, in onda da oggi, 25 giugno 2018, alle 21:15, è il primo di quattro titoli che il canale dedica a questo genere.In onda su The Weather Channel negli Stati Uniti, la serie, composta da otto episodi, vuole spiegare con semplicità ed ironia le leggi che regolano alcune teorie ...

Allerta Meteo - arriva la “Tempesta di San Giovanni” : forte maltempo e temperature in picchiata - sembra di tornare in Inverno! : 1/8 ...

Meteo - sole e caldo in Liguria : arrivano i turisti - traffico in aumento : Weekend estivo in Liguria, dove sole e caldo la fanno da patroni e i turisti non si fanno attendere con un conseguente aumento del traffico automobilistico. Si è verificato qualche rallentamento sull’autostrada A26 che da Alessandria scende verso il bivio della A10 e traffico intenso sulla A7 da Milano a Genova e verso la A12 in direzione di Sestri Levante e La Spezia. Su questo tratto dopo le 10 c’è stato un incidente che ha ...

Meteo - l’estate non vuole arrivare : ancora temporali. E calano le temperature : Comincia col piede sbagliato l'estate 2018. Le precipitazioni si sono già abbattute su Regioni adriatiche dalla Romagna all'Abruzzo con violenti nubifragi, allagamenti e alberi abbattuti. L’instabilità atmosferica si accentuerà domenica anche all’estremo Sud e nelle Isole. temperature in calo per freschi venti settentrionali.Continua a leggere

Meteo : arriva l'estate ma solo come stagione... tornano invece i temporali e le grandinate : Le prime avvisaglie di un nuovo peggioramento al Nord giungeranno dall'arco alpino orientale sul finire di giovedì. Un rapido fronte freddo, legato a una profonda circolazione depressionaria sul ...

Meteo - torna l'inverno : arriva la 'sciabolata' dalla Scandinavia : Nonostante l'arrivo sull'Italia dell'Anticiclone delle Azzorre, il Meteo continua ad essere decisamente instabile con rovesci, temporali e...

Previsioni Meteo - arriva il Solstizio d’Estate ma continua il maltempo : forti temporali di Mercoledì e Giovedì - tendenza al brutto anche a lungo termine : 1/33 ...

Meteo - inizio di settimana all’insegna del caldo rovente. Poi arrivano grandine e temporali : A partire da lunedì 18 giugno ci sarà bel tempo e alte temperature su tutta l'Italia, ma da venerdì 22 cambia tutto: una violenta perturbazione si abbatterà su tutta la Penisola portando grandinate e nubifragi e allontanando ancora una volta l'estate.Continua a leggere

Le previsioni Meteo di Antonio Sanò : "Sarà un'Estate a singhiozzo - timida e pigra. Con alti e bassi. Il vero caldo arriva a settembre" : "Sarà un'Estate a singhiozzo, con l'Anticiclone delle Azzorre che risulterà sempre molto pigro, timido. Si dimostrerà fresca e piovosa al Nordovest e sulla Sardegna e a tratti sulla Sicilia, più calda del normale sul Triveneto, regioni adriatiche e al Sud. Ovviamente saranno possibili alcune fiammate africane, sempre più normali sul Mediterraneo. Ma il vero caldo potrebbe arrivare più avanti, a Settembre ...

Meteo - stop all'estate : arrivano temporali e grandine : L'estate si ferma, arrivano temporali con fulmini e grandine. Scatta una nuova allerta Meteo . Secondo le previsioni degli esperti, se domani il tempo sarà ancora clemente - almeno al centro-nord - le ...