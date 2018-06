Messico Svezia 0-3 | tripudio a Ekaterinburg Perde la Germania | entrambe agli ottavi

Mondiali 2018 - la Germania è fuori. Avanti Svezia e Messico : Clamoroso in Russia: la Germania di Joachim Loew, campione del mondo in carica, perde per 2-0 contro la già eliminata Corea del Sud e in virtù anche della netta vittoria della Svezia contro il Messico non passa incredibilmente la fase a girone. I tedeschi non hanno giocato bene e dopo un primo tempo più pimpante si sono spenti nella ripresa e hanno perso in virtù dei gol di Kim Young-Gwon e di Son al 93' e 96'. I tedeschi chiudono mestamente il ...