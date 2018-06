Mercato | ufficiale Cancelo alla Juve Napoli vicinissimo a Lainer

CalcioMercato Südtirol - ufficiale l'arrivo di Fabbri dal Mestre : BOLZANO - Colpo in difesa del Südtirol : il club altoatesino ha infatti comunicato l'acquisto a titolo definitivo del terzino sinistro Alessandro Fabbri , 28 anni, nella scorsa stagione in forza ...

CalcioMercato Triestina - ufficiale il portiere Valentini : TRIESTE - La Triestina ha annunciato di essersi aggiudicata il portiere Alex Valentini : l'estremo difensore classe 1998 ha firmato un accordo di durata biennale con scadenza fissata al 30 giugno 2020.

NAINGGOLAN ALL'INTER : È UFFICIALE/ CalcioMercato - accordo con la Roma : contratto fino al 2022! : NAINGGOLAN ALL'INTER, è UFFICIALE: Calciomercato, accordo raggiunto con la Roma, il Ninja ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 con il club meneghino(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:01:00 GMT)

CalcioMercato - Ufficiale : Zinedine Zidane dà l’addio al Real Madrid : Calciomercato, Ufficiale: Zinedine Zidane dà l’addio al Real Madrid. In una conferenza stampa convocata a sorpresa Il tecnico ha annunciato l’addio al The post Calciomercato, Ufficiale: Zinedine Zidane dà l’addio al Real Madrid appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

CalcioMercato Pisa - ufficiale D'Angelo in panchina : Pisa - Il Pisa annuncia ufficialmente il suo nuovo allenatore: si tratta di Luca D'Angelo , la scorsa stagione alla Casertana . Il tecnico classe '71, che ha guidato in passato anche Alessandria , ...

CalcioMercato Roma - ufficiale l'ingaggio di Justin Kluivert : Roma - La Roma mette a segno il colpo Justin Kluivert : il giovane attaccante esterno proveniente dall' Ajax costerà al club giallorosso un corrispettivo fisso di 17,25 milioni di euro, e variabile, ...

CalcioMercato Bologna - ufficiale l’arrivo di Santander : i dettagli : Federico Santander è un nuovo calciatore del Bologna, in arrivo dall’Fc Copenaghen l’attaccante per Pippo Inzaghi Il Bologna ha ufficializzato l’acquisito a titolo definitivo dall’Fc Copenaghen dell’attaccante Federico Santander che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022. Classe 1991, Santander è il primo paraguayano della storia rossoblù. In 3 stagioni in Danimarca, il giocatore ha segnato 48 gol in ...

CalcioMercato Atalanta - ufficiale : dalla Roma arriva Tumminello : BERGAMO - Con una nota ufficiale sul proprio sito, l' Atalanta ha ufficializzato l'acquisizione a titolo definitivo di Marco Tumminello dalla Roma con diritto di ricompra per le stagioni 2019-2020 e ...

CalcioMercato Verona - ufficiale : Grosso è il nuovo allenatore : Verona - Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Verona . Lo ha comunicato il club scaligero, annunciando "di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Fabio Grosso. Il tecnico - si ...

CalcioMercato Juve - ufficiale Emre Can : "Ecco perché ho scelto i bianconeri" : L'ex Liverpool ha firmato un quadriennale con la Vecchia Signora: al suo entourage vanno 16 milioni. Il giocatore indosserà la maglia numero 23

CalcioMercato Juventus - ufficiale l’arrivo di Emre Can : i bianconeri pagheranno… 16 milioni di euro : Il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo di Emre Can dal Liverpool, il tedesco ha firmato un contratto di quattro anni fino al 2022 Emre Can è un nuovo calciatore della Juventus, il club bianconero ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista tedesco con un comunicato apparso sul proprio sito. ù ph. sito ufficiale Juve “La Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva ...