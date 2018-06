Mercato Serie A | Milano annuncia Nemanja Nedovic

CalcioMercato - Enock Balotelli in Serie D : ecco la nuova destinazione : Non solo il Calciomercato in Serie A ma anche quello dei campionati minori, particolarmente attivo è quello in Serie D, nel dettaglio nelle ultime ore nuova destinazione per il fratello di Mario Balotelli, Enock. Secondo quanto riporta gazzamercato.it il calciatore è vicino al Pavia, formazione di Serie D, giovedì i primi contatti, la trattativa è in stato avanzato, nell’ultima stagione Enock è stato protagonista sempre nei Dilettanti con ...