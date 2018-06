Mercato San Antonio Spurs – Pau Gasol interviene sul caso Leonard | “io e Kawhi non ci

Il "Mercato Riviera delle Palme" torna a Borgio Verezzi il 1 luglio per la Fiera di San Pietro : Il mercato che riunisce i migliori ambulanti della Liguria il 1 luglio torna a Borgio Verezzi per la Fiera di San Pietro, per proporre a residenti e turisti le collezioni spring/summer 2018. ...

Santon alla Roma / CalcioMercato - visite mediche completate : ora deve conquistare gli scettici : Santon alla Roma, Calciomercato: visite mediche completate. Il terzino arriva dall'Inter nell'affare Radja Nainggolan e ora deve conquistare gli scettici che non sono felici dell'acquisto.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 17:15:00 GMT)

CalcioMercato Roma - visite mediche e firma per Santon e Zaniolo : Nicolò Zaniolo , centrocampista classe 1999, e Davide Santon , terzino classe 1991, sono i due nuovi acquisti della Roma. Entrambi hanno svolto le visite mediche nella capitale, a Villa Stuart, dove ...

CalcioMercato Avellino - stop agli ingaggi pesanti : Ardemagni via : Avellino - L' Avellino non vuole ripetere gli errori commessi nella scorsa stagione, durante la quale si è gravato di costi che hanno appesantito la sua situazione economica. La direttiva in casa ...

CalcioMercato Genoa - Sandro è sempre più vicino : GENOVA - Il tecnico del Genoa Ballardini la prossima stagione potrà contare molto probablimente su Sandro . L'operazione per il centrocampista brasiliano, di proprietà dell' Antalyaspor , a breve ...

CalcioMercato Cagliari - Varnier e Kouamè - poi l'assalto a Sandro : Cagliari - Si allontana la pista Silvestre per il Cagliari : l'argentino della Samp non sembra più essere una priorità dopo il sondaggio effettuato. Il club rossoblù resta a caccia di un centrale per ...

CalcioMercato Bologna - ufficiale l’arrivo di Santander : i dettagli : Federico Santander è un nuovo calciatore del Bologna, in arrivo dall’Fc Copenaghen l’attaccante per Pippo Inzaghi Il Bologna ha ufficializzato l’acquisito a titolo definitivo dall’Fc Copenaghen dell’attaccante Federico Santander che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022. Classe 1991, Santander è il primo paraguayano della storia rossoblù. In 3 stagioni in Danimarca, il giocatore ha segnato 48 gol in ...

Pesante sul Mercato di Piazza Affari Piquadro : Ribasso scomposto per il produttore italiano di pelletteria , che esibisce una perdita secca del 2,02% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un ...

Pesante sul Mercato di Francoforte Vossloh : Ribasso scomposto per Vossloh , che esibisce una perdita secca del 2,97% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Vossloh rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Nainggolan all'Inter/ CalcioMercato - Zaniolo e Santon le contropartite tecniche per la Roma (Ultime notizie) : Radja Nainggolan è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:18:00 GMT)