: #Melania tornerà a visitare clandestini - CyberNewsH24 : #Melania tornerà a visitare clandestini - TelevideoRai101 : Melania tornerà a visitare clandestini -

La first lady americanaTrump farà a breve una nuova visita in un centro dove vengono detenuti gli immigrati. Lo ha reso noto la sua portavoce, Stepphanie Grisham, senza aggiungere particolari. La scorsa settimana,aveva fatto un'irruzione a sorpresa nel centro di McAllen, in Texas, dove sono tenuti bimbi tolti ai genitorisulla base di un direttiva temporaneaente sospesa dal presidente Donald Trump.(Di mercoledì 27 giugno 2018)