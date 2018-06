Meizu 16 Plus dovrebbe avere un display da 6 | 5 pollici | una CPU Snapdragon 845 e 8 GB di

Flyme 7.0.0.0G Stabile disponibile per i Meizu PRO 7 Plus - PRO 7 - MX6 e M5 Note : Basta un rapido sguardo al ricco changelog di Flyme 7 per rendersi conto che le novità introdotte sono davvero numerose. Scopriamo insieme quali sono L'articolo Flyme 7.0.0.0G Stabile disponibile per i Meizu PRO 7 Plus, PRO 7, MX6 e M5 Note proviene da TuttoAndroid.

Meizu 15 - 15 Plus e 15 Lite sono ufficiali : prezzo e caratteristiche : ufficializzati oggi in Cina i nuovi Meizu 15, 15 Plus e 15 Lite che rappresentano simbolicamente i 15 anni di attività dell’azienda: ecco il prezzo e le caratteristiche hardware di tutti.Dopo un po’ di attesa finalmente l’azienda cinese Meizu ha presentato un nuovo trio di smartphone della serie “15”, dove il numero sta ad indicare il festeggiamento dei 15 anni di attività.Questi dispositivi, almeno i primi due, ...

Meizu 15 - 15 Plus e 15 Lite presentati ufficialmente con le cuffie Bluetooth Meizu HALO e POP : Meizu ha presentato oggi il suo trio di smartphone per festeggiare il quindicesimo compleanno: ecco quindi Meizu 15, Meizu 15 Plus e Meizu 15 Lite, insieme alle cuffie Bluetooth Meizu HALO. L'articolo Meizu 15, 15 Plus e 15 Lite presentati ufficialmente con le cuffie Bluetooth Meizu HALO e POP proviene da TuttoAndroid.

Ecco le presunte feature dei Meizu 15 - 15 Plus e 15 Lite : I Meizu 15, 15 Plus e 15 Lite sono i protagonisti di una nuova anticipazione: nelle scorse ore è apparso in Rete un documento che ci svela le loro feature L'articolo Ecco le presunte feature dei Meizu 15, 15 Plus e 15 Lite proviene da TuttoAndroid.