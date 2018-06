Meghan Markle | nuove scarpe coi fiocchi

“Irrispettosa”. Meghan Markle - l’errore stavolta è madornale. Tutti furiosi con la neo Duchessa del Sussex che l’ha fatta davvero grossa (di fronte alla Regina) : Meghan, Meghan, quante ne combini… stavolta la neo Duchessa del Sussex ha fatto infuriare tanta gente… Ma perché? Che cosa è successo? Dunque la Markle ha partecipato insieme al marito Harry e alla regina Elisabetta all’evento denominato Queen’s Young Leaders Awards. Ha sbagliato di nuovo l’abbigliamento? No, stavolta il suo look era impeccabile… l’errore è molto più grave… Sembra che l’ex attrice di Suits abbia completamente ...

Meghan Markle - look perfetto in stile Kate Middleton. Ma commette un errore : Meghan Markle ha incantato tutti al party di Buckingham Palace dove si è svolta la cerimonia dei Queen’s Young Leaders Awards. La Duchessa del Sussex ha indossato un completo rosa cipria, firmato Prada, uno dei marchi italiani preferiti da sua cognata Kate Middleton. In effetti Meghan sembra proprio essersi ispirata a lei per la realizzazione del suo outfit, e non è la prima volta. La mise era composta da una baschina a doppiopetto, ...

Meghan Markle a Buckingham Palace con the Queen (e Harry) : Meghan Markle e la regina Elisabetta sembrano averci preso gusto, gli impegni ufficiali meglio in coppia, anche se questa volta hanno concesso anche al principe Harry di accompagnarle, perfetto cavaliere tra la moglie e la nonna, che per lui (non è un segreto) letteralmente stravede. L’insolito trio a Buckingham Palace ha fatto gli onori di casa in occasione dei The Queen’s Young Leaders Awards, che dal 2014 premia ragazzi e ragazze tra i ...

Meghan Markle - guardaroba da un milione di dollari : come si vestirà per il tour in Irlanda : Meghan Markle pare abbia speso per il suo guardaroba solo negli ultime 7 mesi la cifra stratosferica di un milione di dollari. A fare i conti in tasca alla Duchessa del Sussex ci ha pensato il Daily Mail che ha calcolato quanto ha speso per ogni outfit, dal giorno del fidanzamento con Harry all’ultima apparizione pubblica, al Royal Ascot. Purtroppo per lei, non sempre queste cifre sono state spese bene. Un esempio su tutti, l’abito ...

Tutti pazzi per le sopracciglia alla Audrey di Meghan Markle : Non c’è un pezzettino di Meghan Markle che il mondo non vuole copiare. Il make-up no make-up, come il suo, non è mai stato così di moda, le lentiggini come le sue non sono mai state così richieste, l’incarnato effetto «royal glow» mai così desiderato e quel casual bun finto messy mai così replicato. Insomma, se Kate Middleton all’epoca aveva fatto gioire il mondo della moda generando rapidi sold out ad ogni nuovo cappottino o abito ...

Meghan Markle / La duchessa del Sussex conquista una nomination ai Teen Choice Awards 2018 : MEGHAN MARKLE, diventa un'indiscussa icona di stile dopo il matrimonio con il principe Harry, ha conquistato la sua prima nomination ai Teen Choice Awards 2018.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 10:00:00 GMT)

Meghan MARKLE/ La duchessa ha speso 1 milione di dollari in sette mesi solo per il guardaroba : MEGHAN MARKLE crea sempre grandi tendenze e per farlo non bada a spesa. La conferma arriva dal Daily Mail, studiando gli outfit ha calcolato una spesa pari a 1 milione di dollari(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 17:57:00 GMT)

Meghan Markle / Perché indossa sempre scarpe più grandi? Il chiarimento dell'esperta : Meghan Markle indosserebbe sempre scarpe più grandi rispetto al suo numero originale. Per quale motivo? Un'esperta in stile e outfit chiarisce l'arcano...(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 15:16:00 GMT)

Meghan Markle indossa sempre scarpe di un numero più grande - ma c'è un motivo : E ora che è una Duchessa, il guardaroba dell'ex attrice sta ispirando la fashion addict di tutto il mondo . Molti dei suoi fan hanno però notato qualcosa di singolare in molti suoi ensemble . Meghan ...

Perché Meghan Markle indossa scarpe più grandi del suo numero? : Lo avevamo notato nel giorno del suo fidanzamento con il Principe Harry: Meghan Markle indossa scarpe più grandi e larghe rispetto al suo numero. Ma la questione l’avevamo un po’ tutti risolta guardando le sue caviglie, sottilissime, e pensando che un paio di décolleté lace-up non fossero, per lei, la scelta più appropriata. LEGGI ANCHERoyal etiquette: le regole che Meghan Markle deve seguire Ce ne eravamo forse stati tutti zitti per ...

Meghan Markle - il padre vuole riunire la famiglia : Meghan Markle torna agli onori delle cronache a causa della sua famiglia d'origine. Mentre la duchessa di Sussex continua a incantare il mondo con la sua eleganza durante gli eventi ufficiali, il ...

Meghan Markle - il guardaroba della duchessa vale “un milione di dollari” : ecco alcuni look : Il Daily Mail ha esaminato un guardaroba illustre per capirne il valore, quello di Meghan Markle. La neo sposa del principe Harry è diventata in breve tempo un’icona di moda, emulata dalle donne di tutto il mondo, tanto che uno dei maglioni del marchio M&S che ha indossato nei mesi scorsi è andato letteralmente a ruba, cosa possibile perché il capo, in questo caso, aveva l’accessibile costo di 51 euro. Ma nel guardaroba della ...

Thomas Markle - che si sente escluso dalla vita di Meghan e Harry : Thomas Markle sempre più lontano da Kensington Palace. Il papà 73enne di Meghan sente di essere sempre più distante dalla vita della figlia e del neo marito Harry, dopo l’intervista bomba a Good Morning America in cui ha parlato della voglia dell’ex attrice americana di avere un figlio al più presto e del (presunto) punto di vista del principe su Brexit e Donald Trump. LEGGI ANCHEMeghan Markle sarà la madrina di Louis di ...

Ecco perché Meghan Markle indossa scarpe di uno o due numeri più grandi : Ha sposato il principe Harry il 19 maggio 2018 ed è diventata Duchessa del Sussex, oltre che una delle donne più ammirate del mondo. E pensare che Meghan Markle, bellissima attrice americana divenuta celebre con Suits, era già amatissima e seguitissima prima. Ma ora è un’altra cosa. Ora lei fa parte della famiglia reale, è la moglie di Harry, la Regina la adora e tutto il resto. La invidiamo? Eccome se la invidiamo. E visto che non possiamo ...