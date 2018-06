Megan e Sue | la prima coppia gay sulla cover di «The Body Issue»

vanityfair

(Di mercoledì 27 giugno 2018) La mora, col pallone da basket che gira sulle dita, e la bionda, con la sfera da calcio sotto al piede: completamente nude. Sue Bird eRapinoe sono laapertamente omosessuale ad appariredi The, il magazine annuale di ESPN che ritrae senza veli alcuni atleti iconici della stagione sportiva: «Per noi è fantastico perché celebriamo ciò che facciamo sul campo, ma anche il nostro amore», ha dichiarato la cestista. «Oggi fa notizia vedere unagay in copertina, ma vorremmo che diventasse la norma». LEGGI ANCHEOlimpiadi invernali: il bacio (in diretta) tra Gus e Matt Sue e, entrambe punti cardine delle loro nazionali, si sono incrociate per lavolta alle Olimpiadi a Londra, nel 2012, ma l’amore è sbocciato solo quattro anni più tardi, a Rio, quando la selezione calcistica è uscita sorprendentemente ai quarti di finale lasciando così ...