Meeting Cl | nessun esponente del M5S fra gli invitati

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Lega dentro. M5S alla porta. Sarà caratterizzato dall'assenza dei pentastellati il2018 di Comunione e liberazione, che si svolgerà dal 19 al 25 agosto. All' appuntamento che da anni segna il rientro della politica dalla pausa estiva saranno presenti i ministri Enzo Moavero Milanesi degli Esteri, Marco Bussetti dell'Istruzione, Gian Marco Centinaio delle Politiche agricole e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Solo tecnici e leghisti quindi: niente spazio agli espontenti del Movimento 5 Stelle.Gli unici esclusiI rapporti tra Cl e M5S si sono incrinati dall'edizione 2015 del, quando proprio durante uno degli incontri della manifestazione, l'allora deputato grillino Mattia Fantinati criticò duramente il movimento cattolico fondato da don Luigi Giussani. "Sono qui per denunciare come Comunione e Liberazione, la più potente lobby italiana, ...