Maturità | i 10 consigli per non fare scena muta agli esami

VERSIONE GRECO Maturità 2018 - SECONDA PROVA/ Ultime notizie : ‘caccia’ all’autore - gli ultimi consigli : VERSIONE GRECO, SECONDA PROVA MATURITÀ 2018 Liceo Classico: Ultime notizie, possibili autori e guida alla traduzione. I rumors e le indiscrezioni, come è andata negli anni passati(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 17:40:00 GMT)

I consigli per tradurre meglio la versione di greco alla Maturità : Nessuno dei quali prevede sottolineare o cerchiare delle cose con la matita, tranquilli The post I consigli per tradurre meglio la versione di greco alla maturità appeared first on Il Post.

Tracce Svolte/ Tipologia B saggio breve o articolo - prima prova Maturità 2018 : rumors e ultimi consigli : Tracce Svolte, Tipologia B prima prova Maturità 2018: saggio breve o articolo di giornale. Quattro ambiti: artistico-letterario, storico-politico, tecnico-scientifico e socio-economico(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 07:51:00 GMT)

Maturità 2018 - consigli - e metodi - contro l'ansia da esame : Piccola guida alle prove scritte e orali. I trucchi per memorizzare concetti complessi. Come superare gli imprevisti e prepararsi a gestire anche una brutta figura senza andare nel panico

Maturità 2018 - idee e consigli su cosa fare la notte prima degli esami : cosa fare la notte prima degli esami di Maturità 2018? Da chi uscirà con gli amici a chi resterà a casa a studiare per la temuta prima prova d'italiano, ecco almeno 10 modi in cui i quasi 500mila ragazzi che saranno impegnati con l'esame di Stato trascorreranno la vigilia della Maturità.Continua a leggere

Esami di Maturità : ecco la Top 10 con i consigli del campione di memoria Matteo Salvo : Il conto alla rovescia per la prima prova scritta degli Esami di maturità è già partito e urge il ripasso. Ma quali sono gli accorgimenti “tattici” e le tecniche di memoria per fare davvero la differenza nello studio? Lo svela in una Top 10 di consigli Matteo Salvo, International Master of Memory, detentore del Guinness World Record e autore del libro “Studiare è un gioco da ragazzi” (edito da Gribaudo IF – Idee editoriali ...

Maturità 2018 - 17 consigli semi-seri per la notte prima degli esami : «Domani arriverà lo stesso». Vasco Rossi lo dice da anni, ma è bene tenerlo a mente, in particolare nelle giornate degli esami di Maturità. Chi va a fare la Maturità vive la notte prima degli esami come l’ultima di un mondo. E, sempre citando il poeta di Zocca, pensa che «non basta mai il tempo», per ripassare però. Si metta il cuore in pace il maturando. Ripassare tutto è impossibile. Sarebbe stato meglio studiare durante tutto l’anno, chi non ...

Come superare la prima prova della Maturità : i consigli dell’esperta : Come superare la prima prova dell'esame di Stato? E Come scegliere la traccia giusta del tema d'italiano? Ecco i consigli e i trucchi da seguire secondo la scrittrice, e docente di lettere, Giusi Marchetta: "Fate una scaletta delle cose da scrivere, rileggete tutto e soprattutto divertitevi. Che diventi presto un bel ricordo".Continua a leggere

Consigli utili per il tema di Maturità dal professore che ha scritto le tracce : Mancano 10 giorni alla prova di italiano della maturità 2018 e già impazza il toto-tema, con la consueta ridda di ipotesi e presunte "soffiate" che poi spesso si rivelano infondate. Le tracce, quelle vere, sono state già approvate il 3 maggio scorso e rimarranno top secret fino alla mattina del 20 giugno, quando si svolgerà la prova. A dare il via libera ufficiale è stata l'ex ministra ...

Maturità in vista? 9 consigli che ti aiutano a superare l'ansia da esame : Sentirsi stressati per gli esami è la cosa più naturale al mondo e probabilmente avrà un consiglio giusto da darti e rimetterà le cose nella giusta prospettiva. Guarda: Maturità, i tweet sull'ansia ...