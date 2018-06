Matteo Salvini | “Macron sui migranti fa il matto perché è scesa sua popolarità in Francia”

Una giornata con Matteo Salvini : Dall'alba al tramonto con il vicepremier, tra allarme migranti, polemiche via social e "strana alleanza" di governo. Sul numero di Panorama in edicola il 28 giugno

Matteo Salvini : 'Lifeline fuorilegge. Dopo l'attracco - accertamenti'. Vuole sequestrare la Ong : Ufficiale: la Ong Lifeline attraccherà a Malta , dove sbarcheranno i migranti per essere poi ridistribuiti tra otto Paesi della Ue. Passa, in sintesi, la linea di Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron , ...

Migranti - Laura Boldrini contro Giuseppe Conte e Matteo Salvini : “Volete sovvertire il codice del mare con le minacce” : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini attacca il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei Migranti: "State mandando un messaggio chiaro a tutti i natanti: se non volete rimanere per giorni bloccati coi naufraghi a bordo, tirate dritto, ignorateli per non avere problemi. Conte sta prendendo parte a una strategia che ha l’obiettivo di sovvertire l’antico codice del mare".Continua a leggere

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi andranno a vivere insieme a Roma : La storia d'amore tra il vicepremier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e la conduttrice Elisa Isoardi che, a partire da settembre tornerà al timone de La prova del cuoco, programma di Rai 1 che non verrà più condotto da Antonella Clerici, va avanti serenamente e non conosce crisi.Il settimanale Chi, infatti, con un'indiscrezione pubblicata sull'ultimo numero disponibile dal 27 giugno, ha fornito i motivi per i quali il ...

Silvio Berlusconi - l'ultimatum a Matteo Salvini sul governo : quando gli vuol staccare la spina : I ballottaggio alle elezioni amministrative hanno dato più di un motivo a Silvio Berlusconi di festeggiare. Dentro Forza Italia però il giorno dopo si respira un'aria più simile a quella del Pd, con ...

Matteo Salvini - il vero piano : conquistare Firenze e la Toscana - l'umiliazione finale per Matteo Renzi : Da queste elezioni Comunali la Lega ne esce ancor più forte. Matteo Salvini lo ha detto, chiaro e tondo: dopo aver visto i risultati è andato a letto 'emozionato'. Ma al netto di queste parole, non si ...

Matteo Salvini sfotte l'equipaggio di Aquarius : 'Ma come mi dispiace...' : Ancora Matteo Salvini contro le Ong. Già, perché Frédéric Penard , della nave Aquarius, ha commentato: 'In Italia il clima non è più favorevole alle Ong'. Parole che il ministro dell'Interno ha ...

Matteo Salvini come Adolf Hitler - in pieno a centro a Milano il poster dell'orrore : ecco chi lo ha firmato : Ogni giorno una porcata contro Matteo Salvini . Dopo la nazi-vignetta di Repubblica , stigmatizzata dallo stesso leader leghista, , ecco un nuovo orrore in centro a Milano. In via Palermo, martedì ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - lo scenario pazzesco : Lega e M5s alleati alle elezioni : Potrebbe essere questa la clamorosa prospettiva politica in grado di ribaltare assetti e storia italiana. L'idea secondo il Quotidiano nazionale sta nascendo in Emilia Romagna , regione rossa e ...

Gennaro Migliore : 'Matteo Salvini irresponsabile - alla fine dell'estate gli arrivi saranno superiori all'anno scorso' : Questa politica cinica e inefficace non porterà da nessuna parte' @GennaroMigliore ora ad #agorarai pic.twitter.com/stjAPgwxh9 — Agorà Estate , @agorarai, 26 giugno 2018