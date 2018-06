Matteo Renzi fa un novo partito con i delusi di Forza Italia? Lui tira dritto | “Lei ha

Matteo Renzi conduttore di un programma tv? L’ indiscrezione : Matteo Renzi conduttore tv? Secondo alcune indiscrezioni l’ex Premier starebbe valutando di realizzare un programma televisivo in collaborazione con l’amico di sempre Lucio Presta, l’agente dei personaggi televisivi nonché marito di Paola Perego tornata in Rai il 25 giugno alla conduzione di un programma davvero carino: Non disturbare. Matteo Renzi torna al primo amore? La televisione? L’ex segretario del Partito Democratico sta progettando di ...

Matteo Salvini - il vero piano : conquistare Firenze e la Toscana - l'umiliazione finale per Matteo Renzi : Da queste elezioni Comunali la Lega ne esce ancor più forte. Matteo Salvini lo ha detto, chiaro e tondo: dopo aver visto i risultati è andato a letto 'emozionato'. Ma al netto di queste parole, non si ...

Matteo Renzi - nuova vita in televisione. Il produttore Presta : “Sta valutando conduzione di un programma su Firenze” : Non solo viaggi per il mondo e conferenze pagate: nella nuova vita di Matteo Renzi potrebbe esserci spazio anche per la conduzione sul piccolo schermo. L’ex segretario del Partito democratico “sta valutando un progetto televisivo sulla città di Firenze che gli ho proposto, un programma ambizioso”. Parole del produttore televisivo Lucio Presta, che conferma le indiscrezioni delle ultime ore: dopo la ormai celebre apparizione ...

Matteo Renzi valuta il debutto in tv : pronta una trasmissione per lui : Matteo Renzi Matteo Renzi ‘rottama’ se stesso e – tenetevi forte – valuta il debutto in tv. Dopo le recenti debacle elettorali del Pd, l’ex segretario dem si starebbe preparando ad un nuovo inizio: a fare, cioè, il conduttore di un progetto televisivo propostogli dall’agente Lucio Presta, il quale ha confermato le indiscrezioni circolate al riguardo. L’ex premier potrà parlare al pubblico della sua città ...

Massimo Cacciari a valanga - bastonate su Matteo Renzi : 'A calci in c*** - fanno le comiche'. Pd - finirà in disgrazia : 'Questi fanno le comiche, sono da prendere a sculacciate, anzi a calci in culo visto che non sono più bambini'. A parlare è Massimo Cacciari , intervistato dal Fatto quotidiano , e 'questi' sono ...

Matteo Renzi farà un programma TV con Lucio Presta? L’idea per Netflix : Matteo Renzi farà un programma tv con Lucio Presta? L’idea per Netflix La news che non ti aspetti: Matteo Renzi potrebbe fare un programma televisivo tutto suo. A pubblicare l’indiscrezione è “Il Corriere della Sera”, secondo cui l’ex segretario del Partito Democratico “sta progettando di darsi alla tv“, tanto da mettere in piedi “un programma […] L'articolo Matteo Renzi farà un programma TV ...

Matteo Renzi come Obama : il futuro è su Netflix? : Matteo Renzi star di Netflix, mattatore di un programma nuovo che lo veda coinvolto in prima persona. È questo il nuovo progetto dell’ex segretario Pd anticipato dal Corriere della Sera: un prodotto originale dedicato alle bellezze dell’Italia e realizzato grazie alla collaborazione di Lucio Presta, marito di Paola Perego, agente di star del calibro di Roberto Benigni e Paolo ...

Matteo Renzi lascia la politica? L'ex premier pronto per un programma tv : Quale sarà il futuro professionale di Matteo Renzi? Ormai ai margini della scena politica italiana, l'ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito democratico starebbe progettando di darsi alla...

Matteo Renzi potrebbe sbarcare presto in tv con un programma tutto suo : Secondo una serie di retroscena pubblicati da Corriere della Sera, Fatto Quotidiano, Libero e La Verità, l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi sarebbe in trattativa con il manager Lucio Presta e potrebbe sbarcare a breve su Netflix con un programma di taglio culturale sulle bellezze dell'Italia.Continua a leggere

“Ecco il nuovo lavoro di Matteo Renzi”. Addio per sempre alla politica? Arriva l’indiscrezione : È di pochissimi giorni fa la notizia di un nuovo soggetto politico che Matteo Renzi avrebbe in mente per superare il Partito democratico, ormai ‘annientato’ dalle ultime tornate elettorali. Una formazione che, nella sua idea, dovrebbe raccogliere la parte più moderata e modernista del Pd, inglobando anche reduci di un centro metabolizzato dal malcontento e intercettato ormai da Lega e MoVimento 5 stelle. Ma i primi sondaggi ...

Matteo Renzi vuole fare un programma tv su Netflix con Lucio Presta : Sempre più defilato sulla scena politica italiana (in attesa di concretizzare l'idea di un partito tutto suo - secondo i sondaggi al momento non andrebbe oltre il 4% dei voti), Matteo Renzi sta progettando il suo futuro professionale. Il senatore del Pd non ha preso parte alla campagna elettorale per i ballottaggi alle amministrative e non ha commentato (l'ennesima) sconfitta del suo partito neanche sui social (gli aggiornamenti sono ...

Matteo Renzi pensa a una sua trasmissione in tv : Mentre i suoi compagni di partito discutono della batosta elettorale nei ballottaggi del 24 giugno e della data del congresso, l'ex segretario del Pd, Matteo Renzi, starebbe pensando a una sua trasmissione televisiva di taglio culturale. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della sera, il Fatto Quotidiano, La Verità e Libero.Il Corriere scrive:L'ex segretario, che è a Londra, lascia intendere ai suoi che per lui la ...

Matteo Renzi in fuga dal Pd pensa a un programma in tv con Lucio Presta : Completamente annientato dai ballottaggi, il Pd accelera sul Congresso: Nicola Zingaretti si candiderà a segretario. E i Renziani non hanno al momento nessuno da contrapporre. Ergo, o restano fuori o ...

Il dilemma di Matteo Renzi : Silvio Berlusconi possibile alleato : Il Partito Democratico è morto. Il centrosinistra è all’angolo quasi incapace di una reazione. Dopo l’era di Matteo Renzi il