Marte, in arrivo mille immagini in 3D: ecco il Pianeta rosso tra crateri, tramonti e arcobaleni

(Di mercoledì 27 giugno 2018)come non l’abbiamo mai visto, tra, tempeste. Anche con i colori dell’arcobaleno. Lescattate dallo strumento Colour and Stereo Surface Imaging System (CaSSIS) e svelate in occasione di un workshop organizzato dall’Agenzia spaziale italiana mostrano ilin una veste totalmente nuova ed inaugurano l’iniziativa di rilascio di uno scatto inedito a settimana. Sarannoin 3D dalle quali si potranno ricavare analisi morfologiche della superficie marziana, realizzate con una camera per acquisiread alta risoluzione. CaSSIS è uno degli strumenti a bordo del Trace gas orbiter della missione Esa ExoMars 2016, in orbita intorno aldall’ottobre del 2016. Progettato sotto la direzione di Nicolas Thomas dell’Università di Berna, in Svizzera, CaSSIS è un progetto internazionale realizzato dall’Agenzia spaziale italiana in ...