Marte | crateri e tramonti Nuove spettacolari foto del pianeta rosso

Tramonti e crateri di Marte in 3D - il Pianeta rosso come non l'abbiamo mai visto : Il sole che tramonta fra le montagne e il bordo di un cratere sono le immagini in 3D di Marte riprese dallo strumento CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging System) dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) a bordo del satellite Tgo (Trace Gas Orbiter) della missione europea ExoMars. Le immagini sono state presentate a Roma da Asi, Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e Thales Alenia Space e segnano l'inizio di un 'diario' unico, con il ...