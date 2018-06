' Mare sicuro' Abruzzo-Molise | le attività della Guardia Costiera per la stagione balneare

Mare sicuro a Marina di Ragusa e Punta Braccetto : servizio salvataggio : Dal 1° luglio parte il servizio di vigilanza a salvataggio in Mare con assistenti ai bagnanti e le torrette fisse in piazza Dogana e Punta Braccetto.

Al via l’operazione Mare sicuro 2018 : Massimiliano Rosolino tra i testimonial dell’equipaggio della Guardia Costiera : La stagione estiva è alle porte e la Guardia Costiera quest’anno ha deciso di scendere in campo non solo con l’attività operativa a salvaGuardia della vita umana in Mare, ma anche con una forte attività di sensibilizzazione verso tutti coloro che vivranno a contatto con il Mare. Da oggi fino al termine dell’estate, l’operazione “Mare Sicuro 2018” vedrà impegnati oltre 3.000 uomini e donne del Corpo, circa 300 mezzi navali e 15 mezzi aerei, lungo ...

Via a 'Mare sicuro 2018'. Tolleranza zero per pesca sub tra i bagnanti e navigazione sotto costa : Sicurezza, prossimità al cittadino, tutela dell'ambiente e delle sue risorse. Sono i principali obiettivi declinati dall'ammiraglio Giuseppe Tarzia, direttore marittimo della Toscana, durante la ...

L’arbitro Maresca è sicuro : “Var strumento importante” : “La Var può correggere molte situazioni che possono essere valutate erroneamente. Per quanto ci riguarda è uno strumento positivo”. E’ questo il commento dell’arbitro Fabio Maresca che oggi ha ricevuto il premio come miglior fischietto emergente nell’ambito del premio Bearzot al Salone d’Onore del Coni. “Var nemica degli arbitri? E’ una cosa che fa sorridere. Chi mastica calcio non può credere ad ...

Arrivano le trivelle nel Mare di Martinsicuro e San Benedetto : Teramo - ENI ha presentato al Ministero dell'Ambiente il progetto per ottenere la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) per la perforazione del pozzo "DONATA 4 DIR" nella concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi B.C3.AS. a 14,6 miglia dalla costa (27 km). Il progetto prevede la perforazione del pozzo Donata 4 DIR fino a 1.181 metri di profondità (la lunghezza del pozzo sarà maggiore in quanto ...

La Libia non è un «approdo sicuro» dove rimandare i migranti soccorsi in Mare : Lo dice il Tribunale del riesame di Ragusa, mettendo in discussione la legalità delle politiche sui migranti del governo Gentiloni The post La Libia non è un «approdo sicuro» dove rimandare i migranti soccorsi in mare appeared first on Il Post.