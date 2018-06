Marcia indietro di Trump sugli investimenti cinesi in hi-tech

La Polonia fa Marcia indietro sulla legge sull'Olocausto : via le pene carcerarie : Alla fine la Polonia fa marcia indietro e modifica radicalmente la dibattutissima legge sull'Olocausto che tanto aveva fatto discutere nei mesi scorsi.Oggi la Camera bassa del Parlamento polacco ha introdotto come pena la sola sanzione pecuniaria, al posto del carcere, per chiunque attribuisca alla Polonia responsabilità per i crimini legati alla Shoah. Il disegno legislativo depositato in Parlamento a gennaio invece prevedeva pene fino a tre ...

Olocausto - Varsavia fa Marcia indietro sulla legge che vieta di attribuire alla Polonia gli orrori dei lager : Il premier polacco Mateusz Morawiecki ha proposto oggi di cambiare la controversa legge sull’Olocausto accolta all’inizio dell’anno dal Parlamento di Varsavia, che prevede la pena fino a tre anni di prigione per chi attribuisca alla nazione polacca i crimini compiuti dai nazisti tedeschi. ...

Marcia indietro di Genish. Tregua nel cda Telecom : Cda fiume ieri per Telecom Italia. Dalle 13 a tarda serata; con incontri, dalle 9 del mattino, tra consiglieri. Tuttavia il processo all'ad Amos Genish, che la settimana scorsa aveva criticato l'...

Migranti - Conte annuncia «Merkel fa Marcia indietro - bozza Ue sarà accantonata» Ecco il nuovo piano italiano : L'annuncio del presidente del Consiglio italiano su Facebook: «La proposta italiana al centro del summit sull’immigrazione». Esultano i due vicepremier

Trump fa Marcia indietro : decreto per ricongiungere bimbi ai genitori : Trump fa marcia indietro. Il presidente ha firmato il decreto esecutivo per tenere insieme le famiglie dei migranti clandestini. Dopo la mobilitazione mondiale dalla Silicon Valley a star come Bruce ...

Roma - Marcia indietro totale su Almirante. Mozione in Campidoglio : “Antifascismo nello statuto” : “Roma antifascista per statuto”. Il M5S a Roma prova a rimediare alla figuraccia occorsa la scorsa settimana in Assemblea Capitolina, quando gran parte del gruppo pentastellato votò positivamente alla Mozione di Fratelli d’Italia per l’intitolazione di una via a Giorgio Almirante, storico quanto discusso segretario dell’Msi. I consiglieri grillini – che ancora non hanno nominato un nuovo capogruppo dopo il passo indietro di Paolo ...

Di Maio fa Marciare indietro : basta accuse a Mattarella : Luigi Di Maio è sempre più solo all’interno del Movimento 5 Stelle. L’imminente ritorno alle urne segna la sua fine

Trump fa Marcia indietro su ZTE : multa da 1 - 3 miliardi di dollari : Il presidente Trump ha confermato di aver raggiunto un accordo tra Washington e il colosso tecnologico cinese ZTE, che consentirà alla società di tornare in attività. L’amministrazione della Casa Bianca aveva inflitto un duro colpo alla società cinese imponendo un ban di sette anni dalla vendita dei suoi prodotti negli USA e di acquistare da società statunitensi. ZTE avrebbe violato le leggi USA sui rapporti commerciali con Paesi come ...

Governo - Salvini : “Conte? Nessuna Marcia indietro - avanti con lui. Savona? A me piace - garanzia per 60 milioni di italiani” : “Conte? Abbiamo accolto l’indicazione degli amici dei 5 Stelle e su questo continuiamo a lavorare”. Così Matteo Salvini, dopo il vertice con Luigi Di Maio, sul nome del professore Giuseppe Conte quale figura da indicare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Di Maio non mi ha detto che da parte loro ci sono ripensamenti sul nome del premier “, aggiunge il leader del Carroccio. Conte premier è ...