Marche | una politica regionale che reca danno alla Sanità

Civitanova Marche - otto delfini accompagnano una barca al largo : Civitanova Marche , otto delfini accompagnano una barca al largo I mammiferi hanno guidato i viaggiatori in mare per più di 40 minuti: “Fischiavamo e loro arrivavano” Continua a leggere L'articolo Civitanova Marche , otto delfini accompagnano una barca al largo proviene da NewsGo.

Maltempo Marche - fulmine spezza un albero : una parte cade su una casa : Nel tardo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi, in via Lotto, per la rimozione di un albero caduto su di una casa. Un fulmine ha colpito un grosso pino cedro, spezzandolo a meta’ e la parte rotta cadeva su una casa. I vigili del fuoco, utilizzando l’autoscala, hanno rimosso la parte di albero rotto e messo in sicurezza il restante. Non si segnalano persone coinvolte. L'articolo Maltempo Marche, fulmine spezza ...