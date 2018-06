Maradona si sente male durante Argentina-Nigeria | ora sta bene

ilgiornale

: ??Esclusivo Diego Maradona si sente male alla fine della gara con la Nigeria e viene portato fuori dalla Tribuna a b… - pisto_gol : ??Esclusivo Diego Maradona si sente male alla fine della gara con la Nigeria e viene portato fuori dalla Tribuna a b… - EmanueleLangone : #Maradona tutto questo show per una qualificazione agli ottavi e a momenti si sente male....Sampaoli è l'unico a voler salvare diego - fior_pa : @_ThousandN Tra l'altro questo tweet è più paraculo del primo in cui sente l'esigenza di glorificare Maradona perch… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Non è stata certo una partita priva di emozioni, quella che nella serata di ieri ha visto trionfare l'sullasolo negli ultimi minuti, grazie alla rete messa a segno da Rojo. Un match ad alta tensione fino al fischio finale, per i tifosi davanti al televisore e per quelli in tribuna a San Pietroburgo. Tra coloro che hanno visto Leo Messi e compagni qualificarsi agli ottavi del mondiale anche Diego Armando, che come sempre non ha fatto nulla per passare inosservato.Dalla preghiera al dito medio, ancora una volta sugli spalti è andato in scena lo spettacolo de El Pibe de Oro. Attimi di paura quando l'ex numero 10 si è sentito, tanto da richiedere l'intervento del personale medico. Nulla di grave, in ogni caso, come ribadisce il diretto interessato con un post condiviso su Facebook: "Voglio solo dirvi che sto, che non sono e non sono stato ricoverato; ...