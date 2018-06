Mangia un kebab e muore per choc anafilattico a 15 anni

ilgiornale

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Una ragazza di 15è morta a Melksham, in Inghilterra, per averto un. Il fatto risale al 2017, quando la giovane si era recata in un centro commerciale della zona insieme a un"amica per fare shopping e per buttar giù un boccone. Qui, però, dopo aver addentato unè crollata a terra, vittima di unoche le è costata la vita.Del tutto vani, infatti, i disperati tentativi di soccorso: la 15enne, come ricorda Il Messaggero, è stata dichiarata morta al Royal United Hospital. Quella sera stessa la polizia ha messo i sigilli, e posto sotto sequestro il ristorante, aprendo un'indagine per far luce sull'accaduto.Dopo l'autopsia e una lunga serie di analisi, la verità è saltata fuori: la ragazza è stata uccisa da alcuni residui di yogurt contenuti nel. La giovane sarebbe ancora viva se ilbero avesse rispettato la legge, presentando agli avventori ...