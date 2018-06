Maneskin | annunciata la data d’uscita del disco su Instagram

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Dalla fine della loro partecipazione a X Factor, ormai, abbiamo imparato a conoscere loro e il loro modo di comunicare: i Måneskin (QUI tutto quel che serve sapere su di loro) hanno infatti deciso di deliziare i loro fan annunciando una volta per tutte quando uscirà il loro agognatissimo album (che, al momento, è più circondato di hype di un inedito di John Lennon, a giudicare dai commenti arrivati al post didella band). Il problema è che l’annuncio non è stato fatto (volontariamente?) in modo completo perché il giorno ancora manca e si sa solo che ilsarà disponibile da ottobre 2018. Dopo i primi successigrafici, dunque, ecco che prende finalmente forma il sogno di ogni musicista che si rispetti: uncompleto, organico, definitivo. L’annuncio dell’uscita deldei Måneskin Il gruppo capitanato da Damiano David, durante il concerto di ...