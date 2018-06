Maltempo | Mangialavori | “Disinteresse del Governo per il disastro del Vibonese”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 giugno 2018) “Ilnon può girare la testa dall’altra parte e fare finta che il nubifragio che ha devastato la provincia di Vibo Valentia non sia mai avvenuto”. Così il parlamentare di Forza Italia Giuseppe“che martedì pomeriggio, in Senato – è detto in un comunicato – ha chiesto ufficialmente all’esecutivo di dichiarare lo stato di calamità naturale nei Comuni di Nicotera e Joppolo”. “Ho sentito il dovere – afferma– di intervenire in Aula per richiamare ilalle sue responsabilità nei confronti delle popolazioni duramente colpite dalle piogge torrenziali del 17 e 18 giugno scorsi. L’ho detto in Senato e lo ripeto: l’esecutivo si è colpevolmente distratto e ha ignorato le richieste di intervento che sono arrivate dai territori più danneggiati. E’ il caso di ricordare quanto ...