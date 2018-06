Maltempo | frana Bussoleno | “Scongiurare altre calamità”

Maltempo - frana Mazzolla : il Comune di Volterra avvia i lavori : Completata la messa in sicurezza del versante a seguito del crollo avvenuto a Pasqua nel borgo di Mazzolla, a Volterra (Pisa). Lo rende noto il Comune. “A questo punto – spiega il sindaco, Marco Buselli – partiranno i lavori, già affidati, per il ripristino del primo muretto laterale interessato da un movimento franoso”. “Questo permetterà il miglioramento dell’accessibilità al borgo – prosegue il ...

Maltempo - frana Bussoleno : confermati i fondi di ripristino : “Siamo fiduciosi”. Così Anna Maria Allasio, sindaca di Bussoleno, dopo aver incontrato il capo Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, che oggi ha effettuato un sopralluogo nel paese della Valle di Susa, dove dallo scorso 7 giugno un centinaio di persone e’ costretto a vivere fuori casa per una frana staccatasi dalla montagna a causa delle abbondanti piogge. “Ci sono stati confermati i fondi per i lavori ...

Maltempo Piemonte - frana di Bussoleno : oggi sopralluogo di Borrelli in Valle di Susa : Il capo Dipartimento della protezione civile si recherà nel pomeriggio a Bussoleno, in Valle di Susa, dove lo scorso 7 giugno un centinaio di persone ha dovuto lasciare la propria casa a causa di una frana staccatasi dalla montagna per le intense piogge. Borrelli sarà accompagnato dall’assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia. Il capo Dipartimento visiterà i luoghi colpiti dalla colata di fango e la zona a ...

Maltempo - frana Fossacesia : dalla Regione un milione di euro : Un milione di euro e’ la cifra stanziata dalla Regione Abruzzo per finanziare il primo lotto di interventi per arginare il movimento franoso che ha interessato il costone ovest di via Bonavia a Fossacesia. Nel marzo 2015 il Maltempo ha causato il distacco di grossi massi che sono caduti sulla strada provinciale SP 81 Fossacesia – Rocca San Giovanni. Gli smottamenti hanno reso impossibile l’utilizzo di parte di via Bonavia che ...

Maltempo - disastrosa frana a Reggio Calabria sulla SS18 : si teme abbia travolto auto - disperati soccorsi in atto [FOTO LIVE] : Grande paura e grossissimi disagi in Calabria per il Maltempo che da ieri notte non da tregua, sopratutto nella provincia di Reggio Calabria. Pochi minuti fa un’immensa frana ha interessato la SS18 “Tirrena Inferiore” tra Scilla e Favazzina. Sul posto le autorità competenti, guidate da Carabinieri e Protezione Civile, non escludono che la frana abbia coinvolto automezzi e si sta scavando tra i detriti per accertarsi che non ci siano auto ...

Maltempo : dichiarata la morte cerebrale dell’agente colpito da una frana : I medici degli Spedali civili di Brescia hanno dichiarato la morte cerebrale dell’agente di polizia locale di Toscolano Maderno, nel Bresciano, travolto ieri da una frana durante la mattinata di Maltempo che ha investito soprattutto la Valsabbia. Gino Zanardini, 61 anni, è stato colpito da un masso che si è staccato dalla parete rocciosa mentre stava effettuando un sopralluogo in un torrente. L’area è stata posta sotto sequestro ...

Frana in Val Susa : “Il Maltempo ostacola i lavori” : Il lungo inverno con frequenti nevicate e la primavera ricca di precipitazioni hanno ostacolato il lavoro di messa in sicurezza dei territori devastati dagli incendi lo scorso autunno, quando in Piemonte il fuoco percorse 9.000 ettari, colpendo particolarmente la Valle di Susa. E’ quanto dichiarato dall’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte Alberto Valmaggia nella risposta all’interrogazione presentata dalla ...

Maltempo : trauma cranico per l’agente travolto da una frana : E’ stato recuperato e trasportato in ospedale l’agente della Polizia locale di Toscolano Maderno (Brescia) travolto da una frana mentre si trovava sulla passerella di Covoli. L’uomo ha riportato un importante trauma cranico ed è stato investito da massi e fango durante un sopralluogo per verificare lo stato del torrente che scorre sotto la passerella. Le sue condizioni sono ritenute serie. Ha invece rifiutato il trasporto in ...

Maltempo : frana travolge un agente di polizia : Grande paura tra la Vallesabbia e l‘Alto Garda, nel Bresciano, dove il forte Maltempo ha causato una frana che ha travolto un agente di polizia locale. L’agente di polizia è stato travolto lungo un tratto della passerella sospesa di Covoli a Toscolano Maderno (Brescia), una passeggiata pedonale ristrutturata di recente, ma al momento non si conoscono le sue condizioni. Sul posto sono arrivati ambulanze e vigili del ...

Maltempo - frana Val Susa : “Gli sfollati devono pazientare” : “Nessuno rientrerà in casa sino a che non ci sarà la più completa sicurezza”. Così Anna Maria Allasio, sindaco di Bussoleno, a margine di una riunione con la cittadinanza che si sta svolgendo in queste ore in Comune a seguito della frana di giovedì scorso in Valle di Susa. “Ogni abitazione dev’essere monitorata e ogni situazione valutata a sé – aggiunge Allasio – Domani sera e lunedì sono previsti temporali. ...

Maltempo - frana Val Susa : sopralluogo del Prefetto - ‘serve cautela’ : “Serve cautela, in attesa dei temporali previsti per domani sera e lunedì. Bisogna avere un po’ di pazienza perché vengano attuate le opportune misure di tutela. Non si può rischiare”. Così il Prefetto di Torino, Renato Saccone, che nel pomeriggio ha effettuato un sopralluogo a Bussoleno, in Valle di Susa, dove giovedì si è abbattuta una frana. “Sono state fatte le opportune verifiche, anche per via aerea – aggiunge ...

RIETI - FRANA E BUFERA D'ACQUA SU LISCIANO E VAZIA/ Video - Maltempo e allagamenti : auto trascinate dal fango : RIETI, FRANA e BUFERA D'ACQUA su LISCIANO e VAZIA: Video, decine di interventi da parte dei vigili del fuoco. allagamenti e auto trascinate via, diverse le famiglie evacuate.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:51:00 GMT)

Maltempo - frana in Val Susa : proseguono le operazioni di pulizia : Continuano in Valle Susa le operazioni di pulizia della zona di Bussoleno (Torino) coinvolta dalla frana che lo scorso giovedì. I vigili del fuoco, i carabinieri, la Protezione civile e numerosi volontari lavorano da 48 ore per sgomberare le strade e liberare le case dal fango. La frana, causata dal Maltempo di questi giorni, si e’ staccata dall’area interessata dal vasto incendio divampato lo scorso ottobre e ha coinvolto cinque ...

Maltempo - forti piogge e frana nel reatino : famiglie evacuate : La frazione di Lisciano, alle pendici del monte Terminillo, nel comune di Rieti, è stata colpita nelle ultime ore da una violenta ondata di Maltempo. Le intense precipitazioni hanno fatto franare a valle parte del versante montano che sovrasta la frazione e riversato fango e detriti lungo le vie interne del centro abitato e su un tratto della statale Terminillese causando anche disagi alla circolazione. I Vigili del Fuoco di Rieti stanno ...