Macron dice che la Lifeline ha agito «contro tutte le regole»

Macron è al minimo della sua popolarità : il 58% dei francesi si dice insoddisfatto del presidente : In forte calo la popolarità del presidente francese Emmanuel Macron e quella del premier Edouard Philippe nel sondaggio mensile IFOP-Journal du Dimanche. Difficile, in casi simili, capire cosa abbia pesato sui giudizi. La reazione tardiva del capo dello stato alla situazione dell'Aquarius? O la rampogna al liceale a margine della cerimonia che commemora l'Appello del 18 giugno? O la classica tendenza per cui dopo un periodo di grazia, le ...

Un Enrico Mentana da godere : 'Macron? Dice fesserie' : Un Enrico Mentana da incorniciare quello che demolisce il galletto Emanuel Macron. Ecco il quadro politico secondo il direttore del TgLa7. 'In questi giorni da mattatore assoluto Salvini non incontra ...

Macron : 'Bugiardo chi dice che Italia vive crisi migratoria'. Di Maio : 'Rende Francia nostro nemico' - : ... 'Macron signorino che eccede in champagne, non rompa' 22 giugno 2018 Nessun commento Vaccini, Giulia Grillo zittisce Salvini: 'Polemiche strumentali, la politica non fa la scienza' 22 giugno 2018 ...

Vertice Ue - Macron 'Mente chi dice che Italia vive crisi migratoria'. Salvini 'Arrogante apra i porti'. Di Maio 'Nostro nemico numero uno' : La nave Lifeline in mare da giorni con 224 migranti a bordo , afp, Il botta e risposta dopo un'intervista del ministro dell'Interno Italiano a Der Spiegel : 'Pronti a trattare punto per punto'. Il ...

Trump vuole la Russia al G8 - Conte dice sì ma non rompe con Ue. Macron su dazi : troveremo accordo : Con i colleghi europei inizia a tratteggiare anche le posizioni del suo governo sui migranti e l'economia: nel colloquio con Merkel non fa alcun cenno alla possibilità di sforare il deficit ma ...

Varoufakis : "Euro insostenibile senza riforme - lo diceva pure Macron" : Il Capo dello Stato, a suo dire, pur esercitando le proprie prerogative, 'ha commesso un errore' a preoccuparsi esclusivamente di bloccare la candidatura di Paolo Savona al ministero dell'Economia. ...

Governo : Varoufakis al 'Corriere della Sera' - quando ero ministro Macron diceva le stesse cose di Savona : E mi dispiace - continua l'ex ministro - che l'unica preoccupazione di Mattarella fosse bloccare "un ministro dell'Economia che aveva espresso ragionevoli preoccupazioni sull'architettura dell'euro". ...