“Ma col cu** così?!” Belen | l’ultima foto hot rimbalza in rete tra le risa dei fan

Draft NBA – Collin Sexton lancia un appello a LeBron James : “Man - resta! Torniamo insieme alle Finals” : La scelta al Draft dei Cleveland Cavaliers, Collin Sexton, ha lanciato un messaggio a LeBron James, chiedendogli di restare a Cleveland Ieri notte, grazie alla pick numero 8 in loro possesso, i Cleveland Cavaliers hanno selezionato Collin Sexton. Il giovane prodotto di Alabama, che in stagione ha fatto registrare 19.2 punti e 3.6 assist, aggiunge freschezza e talento al reparto delle guardie dei Cavs che non vede un prospetto interessante ...

Stadio Roma - Lanzalone al gip : “Mai partecipato a vicenda”. Collaboratore di Parnasi : “Rappresentava il Campidoglio” : Nega tutto, anche di aver partepitato alla “vicenda dello Stadio“. Così la definisce Luca Lanzalone, uno dei principali indagati dell’inchiesta sul nuovo impianto sportivo della Roma. “Io alla vicenda dello Stadio non ho mai partecipato“, si legge nel verbale dell’ex presidente di Acea. Una frase aggiunta a penna, evidentemente alla fine dell’interrogatorio di garanzia di Lanzalone, che venerdì scorso è ...

Storica stretta di mano tra Trump e Kim Jong-un : ci sono state delle difficoltà “Ma le abbiamo superate” : Storica stretta di mano tra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un a Singapore, sull’isola di Sentosa. Ci sono state delle difficoltà “ma le abbiamo superate tutte e oggi siamo qui“, ha dichiarato Kim. Il vertice è iniziato alle nove del mattino, le 3 di notte in Italia, nell’hotel Capella, dove sono state issate una vicina all’altra, le bandiere dei due Paesi. La stretta di mano è durata ...

“Ma è lui - che ridere”. Giuseppe Conte sul divano con lei… Spunta quella vecchia foto ‘imbarazzante’. Il premier in condizioni… ‘particolari’ : Diventare presidente del consiglio equivale ad accettare il fatto che la tua vita privata diventa immediatamente pubblica. E così intorno alla figura del nuovo premier Giuseppe Conte iniziano a Spuntare foto e retroscena dal passato. All’inizio ha tenuto banco il suo (presunto) curriculum “taroccato”, con il conseguente vociare su stampa nostrana e estera, adesso invece è Dagospia a lanciare un’altra bomba andando ...

Siparietto di Mentana a Tagadà : “Ma qui su La7 possiamo fare una piccola dieta di applausi?” : Stoccata sferzante del direttore del TgLa7. Enrico Mentana, ospite di Tagadà (La7). Alle battute finali del talk show politico pomeridiano, il giornalista, mentre dialoga con l’ex direttore di Rai Due, Carlo Freccero, viene applaudito dal pubblico. E commenta: “Faccio finta che questo applauso sia spontaneo. Ma vogliamo noi di La7 fare una piccola dieta di applausi?” L'articolo Siparietto di Mentana a Tagadà: “Ma qui su La7 ...

Travaglio : “Mattarella? Non può dire che Savona è un pericolo dopo bail-in e decreti su quattro banche decotte” : “Mattarella? Ha messo le mani nel programma del governo, ma non siamo una repubblica presidenziale, né una monarchia. Siamo una repubblica parlamentare. Non può dire che il pericolo era Savona dopo il bail-in firmato last minute e i decreti su quattro banche decotte che hanno danneggiato i risparmi italiani, nel silenzio totale di tutte le alte cariche dello Stato”. Così a Dimartedì (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco ...

Conte al Colle rimette il mandato - M5S : “Veto di “Mattarella su Savona”. Salvini : mai servi : Conte ha rimesso l’incarico a Mattarella. Dopo un’ora di colloquio termina così il tentativo affidato al professore di formare un esecutivo Lega M5s. «Mattarella ha posto il veto su Savona» avevano reso noto fonti dei due schieramenti nel momento in cui Giuseppe Conte arrivava al Colle per incontrare il capo dello Stato. Due lunghi colloqui a...

Conte al Colle - M5S : “Mattarella ha posto il veto su Savona”. Salvini : mai servi - mai schiavi : «Mattarella ha posto il veto su Savona». Fonti del M5S lo rendono noto nel momento in cui, alle 19, Giuseppe Conte arriva al Colle per incontrare il capo dello Stato. Due lunghi colloqui al Quirinale per i leader di M5S e Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, hanno preceduto l’arrivo del premier incaricato. Hanno visto il presidente Sergio Matt...

Martina Rossi - morta in Spagna per sfuggire a stupro/ Psicologo e amica : "Mai mostrato tendenze al suicidio" : Martina Rossi, morta in Spagna per sfuggire a uno stupro. Psicologo e amica in aula per la nuova udienza del processo: "Mai mostrato tendenze al suicidio".

Colorno. “Mangia col piatto in mano come un animale” : arrestate due maestre : Nuovo caso di maltrattamenti sui bambini. Questa volta in provincia di Parma. Due maestre sono state arrestate con l’accusa di

The Man Who Killed Don Quixote - anarchico - folle e coloratissimo il film “Maledetto” di Terry Gilliam : anarchico, folle, coloratissimo. “Un film matto? È lo specchio del mondo reale, che è totalmente pazzo!”. Terry Gilliam è a Cannes, e sta bene. Sventola una sciarpa entrando in conferenza stampa, osannato come da previsioni. È circondato dal suo cast sorridente, numerosissimo e certamente fra il piu rumoroso e vivace accorso al festival. Lo chiamano subito “Super Terry” e lui magicamente torna ad essere quella forza della natura di cui lo ...

“Ma sei ridicolo!”. Andrea Damante - che gaffe! L’ex fidanzato di Giulia De Lellis pubblica una foto ‘per fare il grande’. Il dettaglio - però - non sfugge ai fan e piovono risate e sfottò : Era il 18 aprile quando Giulietta aveva comunicato a mezzo Instagram la fine della relazione con il Dama. Ventiquattro ore dopo, poi, lui aveva confermato il crack. Ma nessuno dei due aveva fornito dettagli, motivo per cui è scattata la curiosità morbosa dei loro sostenitori Ma nonostante l’insistenza dei follower, Andrea e Giulia continuavano a glissare sulle ragioni dell’addio. La De Lellis, nella sua Storia di Instagram si ...

I ricordi sono fatti di “Materia” - una molecola simile al DNA : Un interessante esperimento è stato condotto con lumache di mare da David Glanzman presso l’Università di Los Angeles, pubblicato su “eNeuro“: si è scoperto che i ricordi sono fatti di una molecola simile al DNA, l’RNA, che, se trasferita da un animale all’altro, consente di trasmettere la traccia mnemonica del primo al secondo animale. Glanzman ha dimostrato che trasferendo una molecola specifica di RNA prelevata ...

Grecia Colmenares in Italia/ L'attrice di "Topazio" e "Manuela" da Barbara d'Urso (Pomeriggio 5) : Grecia Colmenares in Italia incontra gli estimatori a Napoli, L'attrice di "Topazio" e "Manuela" da Barbara d'Urso durante Pomeriggio 5, ecco la sua carriera in TV.