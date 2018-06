Luigi Di Maio | “Reddito di cittadinanza non è misura assistenzialista | le coperture ci

Gian Marco Centinaio risponde a Luigi Di Maio sui dazi : "Non siamo d'accordo a metterli" : Il ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio, risponde al suo collega di governo, Luigi Di Maio, a proposito dell'ipotesi di introdurre i dazi sui prodotti dell'agroalimentare made in Italy."Non siamo d'accordo a mettere i dazi - spiega Centinaio arrivando all'assemblea annuale della confederazione cooperative italiane -, non sono nel contratto di governo. Vediamo piuttosto di lavorare per migliorare la situazione"."Non vogliamo inseguire ...

Verso il taglio dei vitalizi - arriva la delibera. Luigi Di Maio : “Finita l’era dei privilegi” : arriva la delibera del presidente della Camera Roberto Fico per il taglio dei vitalizi: "Continueremo a lavorare per il superamento definitivo dei privilegi con tre obiettivi: taglio dei costi, trasparenza e partecipazione".Continua a leggere

Luigi Di Maio attacca l'Ue sulla riforma del copyright - coro di proteste : La riforma del copyright rappresenta "un grave pericolo" che arriva "direttamente dall'Ue", attraverso "due articoli che potrebbero mettere il bavaglio alla rete". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, dice no alla cosiddetta 'link tax': "ci opporremmo con tutte le nostre forze, a partire dal Parlamento europeo" e, se la direttive dovesse essere rimanere così com'è, "siamo anche ...

Banda ultralarga - reti 5G e Internet gratis sono le priorità del governo - secondo Luigi Di Maio : Banda ultralarga e 5G tra le priorità del governo, che non condivide le recenti direttive UE su link e diritti d'autore e punta a fornire Internet gratuito a tutti. L'articolo Banda ultralarga, reti 5G e Internet gratis sono le priorità del governo, secondo Luigi Di Maio proviene da TuttoAndroid.

Luigi Di Maio : “Il reddito di cittadinanza si farà subito - è la mia priorità” : Il ministro Di Maio ha dichiarato che il reddito di cittadinanza verrà introdotto subito, il prima possibile, e ha annunciato norme contro le delocalizzazioni: "Con la norma sulle delocalizzazioni vogliamo stabilire un principio: ogni forma di aiuto statale che finisce, di ogni tipo, nelle casse di un'azienda multinazionale che delocalizza o ce li ridai, con gli interessi anche del 200% o da qui non te ne vai".Continua a leggere

Luigi Di Maio contro la riforma Ue del copyright : (Foto: Lapresse) “La riforma del copyright è un bavaglio alla rete”. La voce è quella del vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e la riforma a cui fa riferimento, è il nuovo regolamento europeo in materia di tutela del copyright; approvato in via preliminare dall’apposita commissione parlamentare europea e che dovrà superare il banco di prova di tutto il legislativo di Bruxelles. Il vicepremier non è l’unica ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - lo scenario pazzesco : Lega e M5s alleati alle elezioni : Potrebbe essere questa la clamorosa prospettiva politica in grado di ribaltare assetti e storia italiana. L'idea secondo il Quotidiano nazionale sta nascendo in Emilia Romagna , regione rossa e ...

Luigi Di Maio lancia "la mezz'ora gratis di internet per chi non può permettersela" : "La connessione a internet diventi un diritto primario di ogni cittadino. Siamo al lavoro per tutelare questo diritto. Immagino uno Stato che interviene e fornisce gratuitamente una connessione a internet di almeno mezz'ora al giorno a chi non può ancora permettersela". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervenendo all'internet day e sottolineando che "la rete è al centro ...

Luigi Di Maio propone mezz’ora gratis di internet al giorno per tutti a spese dello Stato : Intervenendo all'internet day-rapporto Agi Censis alla Camera dei deputati, il ministro Luigi Di Maio ha dichiarato: "Tutelare la libertà di internet è tutelare i diritti dei cittadini. Quello che immagino è uno Stato che, per tutelare questi diritti, interviene e fornisce gratuitamente una connessione a internet di almeno mezz’ora al giorno a chi non può ancora permettersela".Continua a leggere

E-car - il sogno di Luigi Di Maio "Un mln auto elettriche in 5 anni" : L'Italia è ultima in Europa per numero di auto elettriche. Ma il ministro dello Sviluppo economico grillino, Luigi Di Maio, oggi ha lanciato un'idea decisamente ambiziosa: con l'aiuto dell'industria, ha annunciato, si può puntare a un risultato Segui su affaritaliani.it

Sfide e opportunità nella società connessa. All'InternetDay 2018 ospiti Luigi Di Maio - Roberto Fico e Giulia Bongiorno : Lavoro e ripresa economica, innovazione e sharing economy, informazione e disinformazione, privacy e cybersecurity, rete e intelligenza artificiale, scuola e PA: l'#Internetday 2018 racconta Sfide, opportunità e pericoli di una società sempre più connessa.Per affrontarli Agi – Agenzia Italia riunisce martedì 26 giugno, dalle ore 8.30 alle 13 nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, i principali ...

Luigi Di Maio : “Pronta delibera Camera per tagliare i vitalizi - fondo servirà per aumentare pensioni minime” : Luigi Di Maio annuncia che alla Camera è pronta la delibera per tagliare i vitalizi degli ex parlamentari. Con la somma recuperata da questo taglio e da quello delle pensioni d'oro, il vicepresidente del Consiglio vuole creare un fondo per aumentare le pensioni minime e portarle a 780 euro mensili.Continua a leggere

Sciopero benzinai - vince Luigi Di Maio : revocato a poche ore dal via - slitta la fatturazione elettronica : In queste ore al ministero dell'Economia stanno scrivendo la norma che entrerà nel decreto dignità'.

Luigi Di Maio : “Con una lista - pochi fondi ma tanto amore - Davide batte di nuovo Golia” : "Davide ha battuto di nuovo Golia. Con una lista, pochi fondi ma tanto amore per queste città e per questo Paese". Così, in un post su Facebook, Luigi Di Maio esulta per le vittorie del Movimento a Imola e Avellino, "due città dove da 70 anni dominavano i partiti e gli uomini della Prima Repubblica: a Imola il PCI e poi i partiti del centrosinistra, ad Avellino la Dc".Per Di Maio, le vittorie di Manuela Sangiorgi e Vincenzo ...