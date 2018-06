Lugo | dal ministero 28mila euro per la manutenzione di tre scuole

ravennaedintorni

: Gli infami della #biblioteca #trisi di #lugo, #assessore #gallegati, godono del benessere tipico degli schiavi sodomizzati dal regime. - MrGig8 : Gli infami della #biblioteca #trisi di #lugo, #assessore #gallegati, godono del benessere tipico degli schiavi sodomizzati dal regime. -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Sono arrivati daldell'Istruzione nuovi contributi per lelughesi per un totale di. Questa somma servirà per ladi alcuni istituti della città, che nel 2015 ...