Luciano Canfora | Il Pd va incenerito

(Di mercoledì 27 giugno 2018) "La sinistra non esiste più. Punto. Il Partito democratico è da liquidare, anzi incenerire". parola dello storicoche intervistato dal Fatto Quotidiano dice la sua sulla crisi del Pd.L'unica cosa che si può chiedere, immaginando che esistano ancora circoli e militanti attivi del Pd, è che si affrettino a liquidare lo stato maggiore.Lo storico confessa poi di aver votato per LeU alle ultime elezioni politiche.Alle scorse politiche ho votato LeU, e sembrava che quella formazione dovesse addirittura raggiungere il dieci per cento. Invece è stata superata dal principio di realtà.