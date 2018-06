LP ad Ancona dopo il concerto annullato a Roma | info utili e ultimi biglietti disponibili

optimaitalia

(Di mercoledì 27 giugno 2018) LP ad, oggi in Italia per il primo dei concerti estivi nella penisola. Si sarebbe dovuta esibire anella serata di ieri, martedì 26 giugno, ma il volo Alitalial'ha costretta a cancellare l'evento in quanto non sarebbe arrivata in tempo per sostenere la serata all'Auditorium Parco della Musica.Lo staff della cantante ha annunciato che, a causa della cancellazione del volo da Los Angeles a, l'evento di LP del 26 giugno anon avrebbe potuto avere luogo. Quanto al destino dello spettacolo, tutto è ancora da decidersi: verrà recuperato oppure è da considerare cancellato in via definitiva? Ulteriori dettagli verranno comunicati nei prossimi giorni a tutti i fan in possesso deld'ingresso per l'evento.Questa la comunicazione ufficiale:"Si comunica che, a causa della cancellazione del volo Los Angeles -, LP e la sua band non riusciranno ...