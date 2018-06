Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 : Rainero e Caneva d’argento! Bronzo Da Col. Fuori dal podio Mori : quarta : Termina con altre tre medaglie l’avventura della spedizione dei Lottatori azzurri ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Dopo la giornata epica di ieri, anche le nostre Lottatrici si sono fatte valere sulle materassine spagnole. Francesca Mori (53 kg) vince un contro la spagnola Marina Rueda Flores e porta a casa la quarta piazza. L’esordio di giornata è toccato a lei, con una vittoria che, anche senza medaglia, ha sicuramente ...

Lotta - Frank Chamizo : “Fondamentale l’oro ai Giochi del Mediterraneo per cominciare a pensare a Tokyo 2020” : Dopo due ori mondiali e due europei arriva anche quello ai Giochi del Mediterraneo per Frank Chamizo. A Tarragona la stella della Lotta in stile libero italiana non ha tradito le aspettative ed è andato a trionfare dominando in lungo e in largo nella sua categoria, quella dei 74 chilogrammi. Nel post gara l’italo cubano si è raccontato alla Gazzetta dello Sport. “Sono strafelice per questa vittoria. Non si deve sottovalutare mai ...

Lotta - Giochi del Mediterrano 2018 : Chamizo - un ragazzo d’oro. Innattoni argento. E domani largo alle donne : Che due medaglie sarebbero arrivate era una certezza. Che almeno una fosse del metallo più prezioso anche. La seconda giornata dei Giochi del Mediterraneo dedicata alla Lotta libera si è conclusa con l’inno di Mameli suonato per Frank Chamizo e con il bell’argento di Simone Innattoni. La finale di Chamizo è stata mozzafiato, con un 15-4 rifilato senza troppi pensieri all’egiziano Moustapha Sami: “Mi mancava l’oro in questa ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 : Simone Iannattoni si tinge d’argento a Tarragona - il macedone Nurov vince l’oro : Non riesce l’ennesimo miracolo a Simone Iannattoni nella finale della categoria -97 kg di Lotta libera ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. L’azzurro è stato sconfitto nell’ultimo atto dal macedone Magomedadji Nurov, che ha preso in pugno il pallino della sfida sin dalle prime battute, prevalendo con un netto 11-0 e lasciando a Iannattoni la consolazione di una medaglia che resta comunque più luccicante che ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 : Frank Chamizo CORSARO del Mare Nostrum! Vittoria mai in discussione - apoteosi totale! : L’Italia s’è desta. Frank Chamizo conquista una strepitosa medaglia d’oro nella Lotta ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna, e si conferma il più grande interprete nella storia dello stile libero del nuovo millennio nel Bel Paese. L’italo-cubano non ha lasciato scampo all’egiziano Samy Moustafa nella finale della categoria -74, demolendolo con un perentorio 2-9 che conferma lo straordinario impeto ...

Vela - Giochi del Mediterraneo 2018 : bene Coccoluto nel Laser - Zennaro e Floridia in Lotta nel Radial : Quarta giornata della Vela ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. Oggi sono entrate in acqua soltanto le classi Laser, Standard maschile e Radial femminile, mentre è stata una giornata di riposo per ragazzi e ragazze del windsurf, che invece domani daranno il cambio ai colleghi. È stata una giornata positiva per Giovanni Coccoluto, che nelle due regate disputate ha ottenuto un quarto e un secondo posto. Due ottimi piazzamenti, che hanno ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 – Niente da fare per Sanfilippo : solo quinto. Due medaglie però sono già in cassaforte. Chamizo e Iannattoni a caccia dell’oro : Giornata dedicata alla Lotta stile libero quella odierna, con Francesco Gaddini (-65 kg), Frank Chamizo (-74 kg), Aaron Caneva (-86 kg) e Simone Innattoni (-97 kg), ma spazio anche per i ripescati della greco-romana Ignazio Sanfilippo (-67 kg) ed El Madhi Roccaro (-97 kg). Chi si aspettava un Frank Chamizo in grande forma non è stato deluso. In una giornata non proprio brillante per gli atleti azzurri ci hanno pensato lui e Simone Innattoni a ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ORI A RAFFICA NEL NUOTO! Italia super nella Lotta - la scherma non delude! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi lunedì 25 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 : GLADIATORI D’ITALIA! Frank Chamizo non tradisce - sorpresa Iannattoni! Due azzurri in finale per l’oro! : Italia divina nella Lotta ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Frank Chamizo e Simone Iannattoni hanno conquistato l’accesso alla finale nello stile libero e domani, martedì 26 giugno, andranno a caccia della medaglia d’oro. Un percorso sensazionale quello di Chamizo, che ha demolito il matese Galea, sconfitto 10-0 al primo turno, per poi approfittare del forfait del greco Binenmpaoum che gli ha spianato la strada ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 : Frank Chamizo e Simone Iannattoni in semifinale nello stile libero! Ignazio Sanfilippo in finale per il bronzo : Grande Italia nella seconda giornata di gare dedicate alla Lotta in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Ben tre italiani si giocheranno le medaglie per dare linfa ad un gruppo partito col piede sbagliato, ma ripresosi per strada fino ad ergersi ai massimi livelli nelle gare odierne. Ignazio Sanfilippo è in finale per il bronzo nella categoria -67 kg della Lotta greco-romana e si giocherà una medaglia stasera ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : Finale all-around maschile. Che Lotta per l’oro - Andrea Russo per le medaglie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi si disputa la Finale all-around maschile. Lo spagnolo Nestor Abad, il cipriota Marios Georgiou, il turco Ahmet Onder, il francese Julien Gobaux e il turco Ferhat Arican sembrano poter lottare per il titolo e le medaglie ma attenzione anche al nostro Andrea Russo che potrebbe puntare a salire sul podio (missione comunque non semplice). In gara per l’Italia anche ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 : azzurro sbiadito nella greco-romana - cinque italiani eliminati al primo turno : L’Italia non sfonda nella Lotta greco-romana in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona, in Spagna. I cinque azzurri in gara sono stati tutti eliminati al primo turno e sono rimasti ai margini della zona medaglie, che coinvolgerà gli atleti impegnati nelle finali di domani. Il primo a cedere il passo è stato Ignazio Sanfilippo, che ha perso 8-0 contro il francese Ozay Yasun nel primo incontro della categoria -67 kg. Non è ...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia in Lotta per l’oro - sfida alla Spagna! Grisetti e Mori in Finale sugli staggi : L’Italia è in lotta per conquistare la medaglia d’oro con la squadra femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A Tarragona (Spagna) le azzurre si sono difese nella prima metà del turno di qualificazione al termine del quale si assegneranno anche le medaglie nel team event. La nostra Nazionale si è difesa tra parallele e volteggio (domani la seconda ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Frank Chamizo favoritissimo per l’oro : Quattordici italiani a caccia del podio ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna, dove tra domenica 24 e mercoledì 27 giugno andranno in scena le gare di Lotta. Cinque categorie di Lotta femminile e greco-romana e quattro di Lotta libera vedranno impegnati i migliori atleti del panorama internazionale, tra cui spicca la presenza di un italiano per ogni categoria di peso. Un gruppo giovane e ricco di talento, che inclde tanti ...