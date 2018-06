Los Angeles | XXXTentacion | polizia respinge corteo in suo onore con proiettili di gomma

A Los Angeles c’è un murale “per soli influencer” : Ci si può fare una foto solo se si ha il profilo verificato o più di 20mila follower: serve a promuovere una serie, ed è stato molto preso in giro The post A Los Angeles c’è un murale “per soli influencer” appeared first on Il Post.

La storia della fotografia di moda in mostra a Los Angeles : La fotografia di moda è sempre più di moda nell’arte contemporanea. Non c’è quindi da sorprendersi se il prestigioso Getty Museum di Los Angeles ospita una mostra dedicata alla storia della moda, accorpando il lavoro di un’ottantina di fotografi di moda, a partire dai primi anni del primo decennio del Novecento. Oltre agli scatti memorabili che hanno segnato la storia del costume dell’ultimo secolo è esposta una selezione di costumi, ...

Maddalena Corvaglia a cuore aperto sulla Canalis : "E' tutto - mi sono trasferita a Los Angeles per lei" : Si sono conosciute a "Striscia la notizia" nel 1999, condiviso il bancone del famoso tg satirico per 4 anni e tra uno stacchetto e l'altro sono diventate inseparabili. Amiche per la pelle...

Voli da incubo : clamorosa e violentissima rissa sul volo Tokyo – Los Angeles [VIDEO] : Due uomini hanno ingaggiato un vero e proprio combattimento su un volo della All Nippon Airways diretto a Los Angeles Davanti a tantissimi passeggeri a dir poco sbigottiti e preoccupati si è consumata una violentissima rissa tar due uomini avvenuta su un volo della All Nippon Airways partito da Tokyo e diretto a Los Angeles. L’intera scena è stata immortalata da un video ripreso da un passeggero e ci mostra gli attimi a dir poco concitati ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard mette in guardia le altre franchigie : nel 2019 giocherà comunque a Los Angeles : Kawhi Leonard ha espresso la volontà di giocare a Los Angeles nel 2019: qualsisi altra franchigia, all’infuori di Lakers o Clippers, dovesse acquistarlo, lo perderà dopo una sola stagione Nella scorsa settimana è avvenuto il tanto atteso incontro fra Gregg Popovich e Kawhi Leonard. I due hanno discusso del futuro del numero 2 nero-argento, non riuscendo ad arrivare ad un accordo. Sarà dunque addio. Alla dirigenza dei San Antonio Spurs ...

Los Angeles - all'E3 presentati videogiochi con protagonisti donne e LGBT : verso la parità : all'E3 2018 di Los Angeles, il videogioco si è mostrato in una nuova veste. Se è vero che gia' esistevano - ma erano relativamente pochi - videogiochi avevano come protagonista un personaggio femminile disinibito e indomito, quest'anno sembra quasi che gli sviluppatori si siano messi d'accordo: la maggior parte dei titoli ha donne protagoniste, in alcuni casi anche omosessuali che vivono la loro storia d'amore. Insomma, non più solo uno svago di ...

Norman Pearlstine è il nuovo direttore del Los Angeles Times: la nomina è stata annunciata lunedì 18 giugno dal nuovo proprietario del giornale, il medico e imprenditore Patrick Soon-Shiong. Pearlstine, che ha 75 anni, è uno dei nomi più famosi del giornalismo

Naya Rivera divorzia : potrà tenersi l'anello da 100.000 dollari e il villone di Los Angeles : Naya Rivera, ufficializzato il divorzio da Ryan Dorsey E' tutto finito tra Naya Rivera e Ryan Dorsey. Annunciato il divorzio dopo un anno di tira e molla, sono stari svelati i dettagli relativi alla separazione tra Naya Rivera e Ryan Dorsey, sposi dal 2014 a poche settimane fa. Secondo quanto riportato da TheBlast, l'ex diva di Glee potrà tenersi l'anello di fidanzamento da ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : GORAN verso Los Angeles : Un colpo di scena sta per dare una scossa al triangolo tra Romy Ehrlinger (Désirée von Delft), Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e GORAN Kalkbrenner (Saša Kekez). Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, infatti, una novità inaspettata ribalterà di colpo la situazione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a metà luglio! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Paul, Romy e ...

Mercato Basket Serie A – Avellino - il sogno è a stelle e strisce : sondato Caruso dei Los Angeles Lakers : La Scandone Avellino ha messo gli occhi su Alex Caruso, guardia dei Los Angeles Lakers: fra conferme, addii e volti nuovi gli irpini pensano alla nuova stagione Dopo la postseason per certi versi deludente, Avellino ragiona su quello che sarà il suo futuro e lo fa partendo dal Mercato. La squadra di coach Vicinic ha un sogno a stelle e strisce: Avellino ha sondato il terreno per Alex Caruso, guardia dei Los Angeles Lakers che nella scorsa ...

Tornano a Los Angeles gli MTV Movie TV Awards : "Black Panther", uno dei 10 film di maggior successo di tutti i tempi in tutto il mondo, guida le nomination con 7 candidature, mentre "Stranger Things" ha ottenuto un totale di 6 nomination, incluse ...

Tornano a Los Angeles gli MTV Movie & TV Awards : ROMA – E’ tutto pronto per la nuova edizione degli “MTV Movie & TV Awards” che quest’anno saranno condotti da Tiffany Haddish, una tra le più ricercate attrici e talento comico della televisione e dei film. La cerimonia si terrà a Los Angeles lunedì 18 giugno e andrà in onda su tutti i canali MTV […] L'articolo Tornano a Los Angeles gli MTV Movie & TV Awards proviene da NewsGo.

Women In Film Los Angeles - le vincitrici : Ogni anno, dal 1977, Women In Film Los Angeles rende omaggio alle donne che si sono distinte nell’industria dello spettacolo. Donne rivoluzionarie, creative, esempi di eccellenza del settore. E il tradizionale gala è l’occasione per puntare i riflettori sulla parità di genere e, nel concreto, per devolvere i proventi a favore dei programmi educativi e filantropici di WIF LA. LEGGI ANCHEChic List, dalla passerella al red carpet L’edizione 2018 ...