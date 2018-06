“Loro mi hanno salvato la vita” Bianca Atzei | la foto in ospedale commuove Messaggi e

caffeinamagazine

: Con una commovente versione di #Imagine a sostegno dell'iniziativa #ApriteiPorti, i #PearlJam hanno salutato a… - SkyTG24 : Con una commovente versione di #Imagine a sostegno dell'iniziativa #ApriteiPorti, i #PearlJam hanno salutato a… - zaiapresidente : Quanti nostri nonni hanno sofferto nei campi di lavoro, e a quanti di loro sarebbe bastata una parola per alleviare… - M5S_Senato : 'Stiamo varando un decreto che vuole risolvere il dramma di centinaia di migliaia di terremotati che hanno perso ca… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) È bastata unasocial, ma postata da Francesco Monte e non da, per far volare con la fantasia i fan. Che si saranno subito chiesti: Non è che zitti zitti sta nascendo una nuova coppia? I duepartecipato all’ultima, chiacchieratissima, Isola dei Famosi e dopo aver visto il post che l’ex tronista di Uomini e Donne ha dedicato alla cantante, si è iniziato a ricamarci su. Sul profilo social di Monte, infatti, è apparsa unache lo vede protagonista con la, immortalata mentre gli sta dando un bacio sulla guancia. Non tanto lo scatto, già di per sé dolcissimo, quanto la didascalia che lo accompagna ha fatto saltare dalla sedia i suoi follower: “Con questavoglio augurarti un grande in bocca al lupo per il tuo nuovo pezzo ‘Risparmio un sogno'”. Per la cronaca il nuovo brano di, che nel video la vede protagonista ...