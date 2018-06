Lorenzo Riccardi commenta la fine del rapporto tra Sara e Luigi

Uomini e Donne news : Lorenzo Riccardi commenta la rottura tra Sara e Luigi : news Uomini e Donne: Sara e Luigi si sono lasciati, la reazione di Lorenzo Riccardi Sara e Luigi di Uomini e Donne si sono ufficialmente lasciati. E Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore della modella di Venafro, non ha potuto fare a meno di commentare la notizia. Del resto il giovane non ha mai nascosto di provare […] L'articolo Uomini e Donne news: Lorenzo Riccardi commenta la rottura tra Sara e Luigi proviene da Gossip e Tv.

UeD - Nicolò Ferrari spiega assenza al weekend con Lorenzo Riccardi : Uomini e Donne, Nicolò Ferrari motiva la sua assenza a Capri con Lorenzo Riccardi Le sue lacrime finali per la mancata scelta hanno colpito gran parte della platea televisiva di Uomini e Donne. Così Nicolò Ferrari, ex partecipante dello show di Mtv Riccanza ed ex corteggiatore di Nilufar Adddati, ha dovuto accettare la sconfitta lasciando trionfare l’amore fra la giovane napoletana e Giordano Mazzocchi. Il biondo ragazzo milanese, comunque, ha ...

Uomini e Donne : Nicolò Ferrari sotto accusa dopo i video di Lorenzo Riccardi e Nicolò Brigante con Stefano Guglielmini : L'ex corteggiatore sui social: "Per rispetto di quello che è successo, io in barca con Stefano non ci sarei andato".

Uomini e Donne - Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni in crisi? Lorenzo Riccardi se la ride : Il rifiuto forse brucia ancora, ma Lorenzo Riccardi può tornare a sorridere e lo fa virtualmente su Instagram . Per i followers è un commento alla crisi conclamata e confermata tra Sara Affi Fella e ...

Lorenzo Riccardi nella bufera : circolano sue foto imbarazzanti sul web? : Uomini e Donne: ci sono foto a luci rosse sul web di Lorenzo Riccardi? nella passata edizione di Uomini e Donne uno dei protagonisti più discussi è stato senza ombra di dubbio Lorenzo Riccardi, il quale per mesi è stato conteso dalle due troniste Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Tuttavia queste ultime due hanno poi scelto altri ragazzi, lasciando con un pugno di mosche in mano l’ex corteggiatore di origini napoletane. E in queste ultime ...

UOMINI E DONNE/ Lorenzo Riccardi a Capri.... e Sara? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, amore a gonfie vele ma per la convivenza è ancora presto. Vacanza d'amore in arrivo?(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 12:13:00 GMT)

Sara Affi Fella : "Luigi Mastroianni mi rispetta - Lorenzo Riccardi grande provocatore" : Prima intervista per Sara Affi Fella dopo la scelta ad Uomini e Donne. L'ex tronista non è affatto pentita di aver preferito Luigi Mastroianni a Lorenzo Riccardi: Il tempo mi ha dato lentamente le risposte che cercavo. Mi aveva colpito già dalla prima puntata, con il suo atteggiamento. Poi, dopo averlo visto scappare via dagli studi a causa del bacio dato all’altra persona sono stata malissimo e lì ho capito che dentro di me stava ...

Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi vicino al trono - Sara e Luigi in crisi? Scelgono il silenzio (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi sempre più vicino al trono, intanto tra Luigi e Sara sembra esserci aria di crisi...(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 07:05:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Lorenzo Riccardi tronista? Avvistato ai casting del programma! (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island? Maria De Filippi dà una seconda chance alla coppia(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:00:00 GMT)

Uomini e Donne - Lorenzo nuovo tronista? Il Riccardi beccato ai casting : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi nuovo tronista? L’ex corteggiatore beccato ai casting Lorenzo Riccardi è stato beccato ai casting di Uomini e Donne, da alcune lettrici del portale News U&D. A quanto pare, l’ex corteggiatore di Sara Affi Fella sarebbe uscito dall’hotel dove stanno effettuando i casting. Le fan hanno subito notato la sua presenza, […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo nuovo tronista? Il Riccardi ...

Sara e Luigi stanno ancora insieme dopo la scelta - Lorenzo Riccardi sta male : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni stanno insieme dopo Uomini e Donne, mentre a Lorenzo Riccardi tocca curare le ferite. Forse la maggioranza del pubblico si aspettava una scelta al contrario, ma nonostante l'evidente trasporto di Sara verso Lorenzo, era altrettanto chiaro che il loro rapporto sarebbe stato forse simile a quello precedente dell'ex tronista, con Nicola Panico, e lei si è seduta sul trono cercando altro. Sara sognava un amore ...

Lorenzo Riccardi si consola dopo il rifiuto di Sara Affi Fella : Sara Affi Fella dimenticata da Lorenzo Riccardi dopo Uomini e Donne? Lorenzo Riccardi sembrerebbe aver voltato pagina dopo la delusione ricevuta a Uomini e Donne. Il 22enne, ex corteggiatore di Ludovica Valli, è stato il protagonista della seconda parte del Trono Classico. Arrivato alla scelta finale, il pugliese non è stato la scelta di Sara, come tutti si aspettavano, che ha preferito lasciare il programma di Maria De Filippi con Luigi ...

Lorenzo Riccardi su Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni : 'Sono belli - quando si vedono' : Lorenzo Riccardi, con una frecciatina velenosa a Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, tiene alta l'attenzione del gossip su di sé e sulla neo coppia di Uomini e Donne. A scatenare l'ilarità delle fan del ''Cobra'' (così si fa chiamare il pugliese sui social network) e l'ira di quelle dei piccioncini, è stata una battuta che l'ex corteggiatore ha fatto durante una diretta su Instagram: a chi gli chiedeva cosa ne pensasse della tronista e del suo ...

Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi ha già dimenticato Sara? : Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne dimentica Sara con un’altra? Qualche settimana fa c’è stata l’attesissima scelta di Sara Affi Fella. E in quella occasione la ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha scelto Luigi Mastroianni, lasciando con un pugno di mosche in mano Lorenzo Riccardi, il quale non ha preso benissimo questa sua decisione. Difatti il giovane non ha perso tempo, criticando ...