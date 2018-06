L’Olanda vieta il burqa nei luoghi pubblici

ilgiornale

(Di mercoledì 27 giugno 2018) I tempi cambiano ed ora anche la sempre tollerante Olanda prende posizione sul tipo di abiti indossati dalle donne islamiche più osservanti.La Camera Alta del Parlamento a L'Aja ha approvato un divieto, anche se solo parziale, di portare indumenti che coprono il volto in. A seguito di questa decisione, oltre al già tanto chiacchierato, sarannoti anche il velo islamico ed il niqab. Invece sarà consentito l"uso dell"hijab, che cela solo i capelli.Una vittoria, questa, da attribuire soprattutto a Geert Wilders, leader del partito anti- islamico ed euroscettico PVV, che da oltre 10 anni è impegnato in prima linea per l"introduzione di questa normativa.Il governo olandese, però, vuole al contempo rassicurare la comunità islamica dichiarando che tale disposizione è assolutamente "neutrale" ai fini della religione spiegando, inoltre, che la norma non va oltre i ...