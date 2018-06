Lo scrub | il migliore amico della pelle in vacanza

vanityfair

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Sembra un paradosso, ma farsi un gommage inmigliora la qualità dell’abbronzatura. Il motivo? Semplice. La sua azione esfoliante è in grado di regalare una doratura ancora più luminosa e omogenea a tutto il corpo. Detto in altri termini l’abbronzatura torna a brillare: «Per prima cosa sfatiamo il mitotintarella che deve essere sempre appiccicata alla– ci spiega la dott.sa Corinna Rigoni, Presidente Donne Dermatologhe Italia (DDI) – Di ritorno dalla spiaggia se disponiamo di un po’ di tempo possiamo dedicarci alla cura del nostro corpo applicando unoa base di oli essenziali e principi di sali marini. Nello specifico, una volta inumidita lasotto la doccia passiamo il prodotto sul corpo eseguendo un massaggio verticale con particolare attenzione a gomiti e piedi. Per il viso consiglio di utilizzare una crema esfoliante a parte ...