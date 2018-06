Liverpool - ecco Naby Keita : ANSA, - ROMA, 27 GIU - Il Liverpool ha presentato Naby Keita, il centrocampista guineiano la scorsa stagione al Lipsia. Per il 23enne neoacquisto i Reds hanno pensato a un 'regalo' particolare: la ...

Lazio - riecco la pista Liverpool : idea Grujic per il centrocampo : ROMA - Due estati fa era toccato a Luis Alberto, il luglio scorso invece a Lucas Leiva . In entrambi i casi la Lazio può dire di aver pescato bene nel Liverpool, ecco perché non sorprende troppo il ...

Liverpool-Roma - stangata dall’Uefa ai giallorossi : ecco il pesante provvedimento : E’ arrivato il provvedimento pesante nei confronti della Roma: una multa da 50 mila euro e il divieto di vendere i biglietti ai propri tifosi per le prossime due trasferte in Europa. E’ questa la decisione presa dalla Commissione disciplinare, etica e di controllo dell’Uefa, era stato aperto un provvedimento contro il club giallorosso dopo i disordini nella semifinale d’andata di Champions a Liverpool. Come riporta ...

Calciomercato Liverpool - i Reds corrono ai ripari : ecco il primo innesto : Calciomercato Liverpool – Dopo la delusione per la sconfitta in Champions League, il Liverpool pensa alla prossima stagione, primo colpo di mercato dei Reds che si candidano ad essere protagonisti anche della prossima stagione. Il club inglese ha ingaggiato dal Monaco il centrocampista Fabinho. I dettagli dell’accordo non sono stati ancora ufficializzati, ma secondo alcune indiscrezioni si parla di una cifra vicina ai 55 milioni di ...

Liverpool - incubo Karius : “ecco cosa è successo dopo la partita” : 1/18 AFP/LaPresse ...

Finale Champions League : ecco le previsioni meteo per l’attesissima Real Madrid-Liverpool : La Finale della UEFA Champions League si svolgerà sabato sera a Kiev, in Ucraina. Previsto un cielo prevalentemente sereno per tutta la partita tra Real Madrid e Liverpool all’Olimpiyskiy National Sports Complex. Bel tempo, dunque, con temperature stagionali e niente pioggia. Le temperature scenderanno dai quasi 17°C del calcio d’inizio ai 13°C alla fine dell’incontro. Le raffiche di vento nel pomeriggio si ridurranno dal tramonto ad una leggera ...

Liverpool - ecco cosa scriveva Robertson nel 2012 : 'La vita fa schifo - mi serve un lavoro' : E ora il cinguettio è soltanto un divertente ricordo di un giovane terzino che non credeva ancora alla sua carriera da professionista nel mondo del calcio. La sua rivincita Da quel giorno di quel ...

Roma - cuore e orgoglio : Liverpool dominato - arrivederci Champions nella festa dell’Olimpico. Ecco perché questo è un punto di partenza [FOTO] : 1/23 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

Roma si qualifica in finale se... / Champions - Liverpool : si scende in campo - ecco i risultati utili : La Roma va a caccia della qualificazione alla finale di Champions League: allo stadio Olimpico contro il Liverpool deve vincere 3-0, lo stesso risultato che ha fatto fuori il Barcellona(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:51:00 GMT)

Roma - Liverpool in TV Stasera : ecco come vederla in chiaro e in diretta streaming : La partita di ritorno delle semifinali della Champions League alle 20.45 su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset. ecco quanti goal deve fare la Roma per andare in finale a Kiev.

Champions League : ecco le quote William Hill per Liverpool-Roma e Bayern-Real : Tifosi in fibrillazione per i match di ritorno di Champions League. Ad accompagnare il sogno giallorosso le quote Maggiorate di William Hill anche sugli avvenimenti live. Inoltre, con il codice ITA100 il bookmaker offre 100 euro di bonus ai nuovi utenti. Quello al Bernabéu sarà il 26° incontro europeo tra Real Madrid e Bayern Monaco: con dodici vittorie contro undici, gli spagnoli sono in vantaggio sui tedeschi. Il successo dei blancos, che sono ...

Roma-Liverpool - Nainggolan : 'Vincere qui avrebbe altro sapore - io ci credo. A secco di gol? Magari domani...' : Il sogno di accedere alla finale di Champions League è all'orizzonte, ma dopo la pesante sconfitta dell'andata ad Anfield contro il Liverpool, la Roma è chiamata ad un'altra impresa come quella già ...

