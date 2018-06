LIVE Svizzera-Costa Rica | Mondiali 2018 in DIRETTA | occasione d’oro per gli elvetici

oasport

(Di mercoledì 27 giugno 2018) CLICCA QUI PER LADI BRASILE-SERBIA Buonasera e benvenuti alladi, ultima partita del gruppo E deidi calcio. L‘incontro sarà decisivo per la, a caccia della seconda qualificazione consecutiva agli ottavi di finale del Mondiale, che otterrebbe sicuramente in caso di pareggio contro unagià certa dell’eliminazione. Glihanno una grande, gli basta un punto per passare il turno e soprattutto conosceranno prima di scendere in campo l’esito del girone F, che potrebbe influenzare le motivazioni dei rossocrociati. Un eventuale passaggio del turno della Germania da seconda potrebbe invogliare Shaqiri e compagni ad evitare di arrivare primi per poi non incrociarsi agli ottavi con i teutonici. Lanon regalerà niente e vorrà regalare ai propri tifosi l’unica gioia ...