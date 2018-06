LIVE Messico-Svezia | Mondiali 2018 in DIRETTA | Svezia | servono i 3 punti La Tricolor non

oasport

: In apertura oggi a Telegram le immagini strazianti dei bambini trattenuti al confine tra Messico e Usa, piangono e… - RaiNews : In apertura oggi a Telegram le immagini strazianti dei bambini trattenuti al confine tra Messico e Usa, piangono e… - LaQuotaVincente : MONDIALI #Russia2018 #WorldCup, #MEXSWE 27 giugno: ai messicani basta un pari - blogstreetnews : [Fonte: calcionews24_com] Messico-Svezia, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Buon pomeriggio e benvenuti alladi, ultima partita del gruppo F dei. Entrambe le squadre sono in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Se per lala situazione è abbastanza rassicurante (prima piazza al momento a quota 6, basta un pareggio per vincere il girone, ma anche con la sconfitta potrebbe esserci il passaggio del turno), sembra esser quasi obbligatorio il successo per gli svedesi che devono seguire la situazione della Germania (nettamente favorita con la Corea del Sud, praticamente già quasi eliminata). La partita inizierà alle ore 16.00. Noi seguiremo tutto incon aggiornamenti in tempo reale, minuto dopo minuto. Buon divertimento con la nostratestuale di! CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...